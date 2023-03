Ето кой спечели "Оскар":

© Getty Images

95-ата церемония по раздаване на най-престижните кино награди се проведе тази нощ. Водещ тази година бе Джими Кимел, а церемонията се проведе в театър „Долби“ в Лос Анджелис.

За първи път от 1961 г. насам червеният килим, на който звездите демонстрират елегантната си визия, е в цвят „шампанско“. Завесите и другите елементи от декора обаче си остават в червен цвят.

"Знам, че това да сте тук, е сбъдната мечта. Тази година най-накрая излязохме от домовете си и гледахме филми в киносалоните", така Джими Кимел откри 95-ата церемония по раздаване на "Оскар".

"Ако някой извърши някакво действие на насилие, ще получите "Оскар". Имаме и екип за критични ситуации. Ако искате да направите шега и да ме ударите, трябва да минете през няколко човека - трябва да се биете с Мишел Йео, със Спайдърмен (в чиято роля влезе Андрю Гарфийлд), с Мандалореца (в ролята Педро Паскал)", пошегува се Кимел във връзка със скандала от миналата година, когато Уил Смит удари шамар на тогавашния водещ на церемонията - Крис Рок, след като той направи неудачна шега по адрес на жената на Смит.

Актрисата и певица София Карсън и текстописецът Даян Уорън изпълниха на живо по време на церемонията номинираната за "Оскар" песен Applause от филма "Кажи го като жена". Това е 14-а номинация за "Оскар" на Уорън.

Христо (бел. а. - Христо Грозев, който участва в създаването на филма "Навални"), ти рискува всичко, за да разкажеш тази история. Това каза режисьорът на документалната лента за Алексей Навални - Даниъл Роър, когато излезе на сцената заедно с част от екипа на продукцията, за да получи "Оскар" за най-добър документален филм.

Българският журналист Христо Грозев е част от екипа на филма "Навални". "Има един човек, който не можеше да е тук тази вечер - Алексей Навални. Алексей, не трябва да се страхуваме да опонираме на диктатора", каза още той. "Съпругът ми е в затвора, защото казва истината. Алексей, мечтая си за деня, когато си свободен и когато нашата страна също е свободна", пък каза съпругата на руския опозиционер Юлия Навални.

По повод на това, че филмът "Баншите от Инишериин" получи 9 номинации за "Оскар" водещият Джими Кимел се появи с магаре на сцената. "Това е магарето Джени от "Баншите от Инишерин", специално я качих на самолет от Ирландия", шеговито каза водещият.

По време на церемонията беше изпълнена и за първи път номинираната за "Оскар" песен от индийска продукция - Naatu Naatu от филма RRR. Тя стана и най-добрата оригинална песен, след като получи "Оскар".

Лейди Гага написала песента за "Топ Гън: Маверик" в мазето. Това каза тя малко преди да изпълни на живо номинираната за "Оскар" за най-добра оригинална песен Hold My Hand.

Бременната Риана изпълни Lift Me Up - номинираната за най-добра оригинална песен от филма "Черната пантера: Уаканда завинаги".

Лени Кравиц почете с емоционално изпълнение всички актьори, режисьори и хора, които са се занимавали с киноизкуството, изгубили живота си.

"Значи така изглеждат нещата, когато си сбъднеш мечтите", каза Брендън Фрейзър, след като взе статуетката за най-добра мъжка роля във филма "Китът". "Започнах педи 30 години в този бизнес, нещата не ми се получаваха лесно и затова искам да ви благодаря за признанието", добави още той.

С дълги аплодисменти гостите посрещнаха Мишел Йео на сцената, когато получи "Оскар" за най-добра женска роля. "За всички момченца и момиченца, които ме гледат тази вечер, това доказва, че когато мечтаеш големи неща, те се случват", каза тя и посвети статуетката на всички майки по света.

"Всичко навсякъде наведнъж" стана големият победител на Оскарите, след като получи най-голямото отличие за най-добър филм.

Ето кой спечели "Оскар":

Най-добър филм: "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добра женска роля: Мишел Йео, "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добра мъжка роля: Брендън Фрейзър, "Китът"

Най-добър режисьор: Даниел Куан и Даниел Шайнърт, "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър актьор в поддържаща роля: Ки Хи Куан, "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добра актриса в поддържаща роля: Джейми Лий Къртис, "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър пълнометражен документален филм: "Навални"

Най-добър късометражен документален филм: The Elephant Whisperers

Най-добър късометражен филм: An Irish Goodbay

Най-добро операторско майсторство: Джеймс Френд, "На Западния фронт нищо ново"

Най-добър грим и прическа: Ейдриън Моро, Джуди Чин и Ан Мари Брадли, "Китът"

Най-добри костюми: Рут Картър, "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Най-добър анимационен филм: "Пинокио на Гийермо дел Торо"

Най-добър анимационен късометражен филм: The Boy, the Mole, The Flying Sailor

Най-добър чуждоезичен филм: "На Западния фронт нищо ново", Германия

Най-добър дизайн на продукция: Крисчън М. Голдбек и Ернестин Хипър, "На Западния фронт нищо ново"

Най-добра музика: Волкър Бъртълман, "На Западния фронт нищо ново"

Най-добри визуални ефекти: "Аватар: Природата на водата"

Най-добър оригинален сценарий: "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър адаптиран сценарий: Сара Поли, "Жените говорят"

Най-добър звук: "Топ Гън: Маверик"

Най-добра оригинална песен: Naatu Naatu, RRR

Най-добър монтаж: Пол Роджърс, "Всичко навсякъде наведнъж"

