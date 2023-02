Хорърът "Почукването" измести "Аватар: Природата на водата" от челната позиция в боксофис класацията на Северна Америка

© YouTube

Слушай новината Слушай новината

За първи път от близо два месеца боксофис класацията на Северна Америка не е във владение на сини хора - след седем седмици на върха касоразбивачът "Аватар: Природата на водата" отстъпи първенството на новия хорър "Почукването" на режисьора М. Найт Шаямалан, съобщават световните агенции, цитирани от БТА.

Филмът на Шаямалан дебютира в северноамериканския бокс-офис с постъпления от продажбата на билети в размер на 14,2 милиона долара. Сумата е по-скромна в сравнение с реализираните от предишни продукции на режисьора. Последният му филм "В капана на времето" (2021) стартира с 16,9 милиона долара и реализира 90,1 милиона долара от продажбата на билети по света. През 2019 г. филмът му "Стъкления" събра 46,3 милиона долара през дебютния си уикенд на екран по пътя си към глобални приходи от 247 милиона долара.

Заснет със скромния бюджет от 20 милиона долара, "Почукването" все пак е седмият филм на М. Найт Шаямалан, който успява да се позиционира на върха в бокс-офиса на Северна Америка.

"Аватар" 2 на върха за шеста поредна седмица

Комедията "80 за Брейди" за четири приятелки - в ролите Джейн Фонда, Лили Томлин, Рита Морено и Сали Фийлд, който посещават Супербоул, заема второ място в класацията с 12,5 милиона долара. Скоро след като (отново) оповести оттеглянето си от американския футбол, куотърбекът Том Брейди присъства на премиерата на филма.

Първенецът от изминалите седем седмици "Аватар: Природата на водата" е отстъпил на трета позиция с приходи от уикенда в размер на 10,8 милиона долара.

Глобалните постъпления от блокбастъра, режисиран от Джеймс Камерън, вече възлизат на 2,17 милиарда долара. "Аватар: Природата на водата" е на четвърто място в класацията на най-касовите филми на всички времена, първата и третата позиция в която заемат други два филма на Камерън - "Аватар" и "Титаник".

Челната петица в бокс-офис класацията на Северна Америка се допълва от анимацията "Котаракът в чизми: Последното желание" и концертният филм за група Би Ти Ес "BTS: Yet to Come in Cinemas". Приходите от продажбата на билети за двете продукции в киносалоните на САЩ и Канада през уикенда възлизат съответно на 8 милиона долара и 5,1 милиона долара.

2









Копирано