Вижте трейлъра на филма за Хари и Мегън

Херцозите на Съсекс Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и Меган Маркъл разпространиха трейлър на документалния сериал за семейството си, който предстои да излезе в платформата Netflix.

Отказалите се от задълженията си към британската кралска фамилия сключиха договор на стойност 88 млн. паунда за издаването на лентата.

В историята си двойката споделя лични снимки от съвместния си живот. Сред тях са и кадри, в които Меган люлее бебето си, Хари свирещ на китара, както и първия сватбен танц на семейството.

Заплашвали със смърт Меган Маркъл докато е била действащ представител на британското кралско семейство

Трейлърът е с продължителност една минута и 12 секунди и започва с въпрос от продуцента: „Защо искате да направите този документален филм?“. Чува се гласът на Хари, който казва: "Никой не вижда какво се случва зад затворени врати" точно преди да се появи Меган, която държи главата си в ръце, докато говори по телефона. „Трябваше да направя всичко възможно, за да защитя семейството си“, добавя херцогът. В края на видеото съпругата му казва: „Когато залогът е толкова висок, няма ли смисъл да се чуе нашата история от самите нас?“

Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: обявиха сделката си с Netflix само шест месеца, след като се установиха в Калифорния през март 2020 г. В изявление те казаха: „Нашият фокус ще бъде върху създаването на съдържание, което информира, но също така дава надежда. Като млади родители, създаването на вдъхновяващи семейни програми също е важно за нас. Искаме да споделим въздействащо съдържание, което отключва действие".

Тед Сарандос, главен директор по съдържанието и съизпълнителен директор на Netflix, каза по това време: „Невероятно сме горди, че са избрали Netflix за свой творчески дом и сме развълнувани заедно да разказваме истории”.

