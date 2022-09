Кейт Уинслет се рани след падане на снимачната площадка в Хърватия

Кейт Уинслет е била откарана в болница, след като е паднала на снимачната площадка в Хърватия през уикенда, съобщава "Дарик".

В неделя местни печатни издания публикуваха снимки на британската актриса, която пристига в болница в Дубровник, придружена от екипа си.

Кейт Уинслет ще се превъплъти в българката Ружа Игнатова

Съобщава се, че Кейт е наранила крака си, след като се подхлъзнала по време на снимките на филма "Лий" в село Купари.

В изявление за DailyMail представител на звездата настоя, че тя е "добре".

"Кейт се подхлъзна и беше откарана в болница като предпазна мярка, изисквана от продукцията", сподели той. "Тя е добре и ще снима, както е планирано още тази седмица".

В момента 46-годишната Кейт играе централна роля в продукцията "Lee", която се занимава с историята на фотографа Елизабет "Лий" Милър - модел, който става военен кореспондент на списание Vogue по време на Втората световна война.

Режисьор на филма е Елън Курас, а в "Лий" участват още Джъд Лоу и Анди Самбърг.

