Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо отново ще работят заедно в корабокрушенски трилър

Легендарният режисьор Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо Леонардо Вилхелм ди Каприо (на английски: Leonardo Wilhelm DiCaprio) е американски актьор, носител на една отново ще работят заедно в обещаващ да се превърне в блокбъстър проект, съобщава списание "Варайъти“.

Скорсезе ще режисира филмовата адаптация на книгата на журналиста от „Ню Йоркър“ Дейвид Гран "Залогът: История за корабокрушение, бунт и убийство“( "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder“) за "Ейпъл".

Романът, който ще бъде публикуван през април следващата година, разказва историята на британския военен кораб със същото име от 1700 г. По време на тайна мисия екипажът претърпява корабокрушение на пуст остров край бреговете на Патагония. Принудени да оцеляват срещу стихиите, моряците едва не полудяват от глад и агресия, и когато се завръщат в цивилизацията, се оказват от двете страни на напрегнат военен съд, с обвинения в убийство и предателство.

Филмът "Убийци на Цветната луна" ("Killers of the Flower Moon“) е първото сътрудничество между Скорсезе и Ди Каприо след "Вълкът от Уолстрийт“ от 2013 г. Скорсезе режисира проекта на „Ейпъл Студио“, а Ди Каприо си партнира Робърт Де Ниро, Джеси Племънс, Лили Гладстоун, Танту Кардинал, Кара Джейд Майърс и други, посочва БТА.

Снимките на проекта приключиха миналата година и се очакваше премиерата да бъде през есента на 2022 г., но вместо това "Убийци на Цветната луна" се очаква да бъде показан на кинофестивала в Кан или този във Венеция, уточняват от „Холивуд Рипортър“.

