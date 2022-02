Вижте кои филми ще се борят за "Оскар"

© Getty Images, архив

Станаха ясни номинациите за най-престижните филмови награди "Оскар". 94-тата церемония по раздаването ще се проведе на 27 март в Лос Анджелис.



Номинирани в категорията "Главна мъжка роля" са Хавиер Бардем (Being the Ricardos), Бенедикт Къмбърбач (The power of the dog), Андрю Гарфийлд (thik.. thik.. BOOM!), Уил Смит (King Richard) и Дензъл Уошингтън (The Tragedy of Macbeth).

Битката за най-добра актриса е между Джесика Частейн (The Eyes of Tammy Faye), Оливия Колман (The lost Daughter), Пенелопе Круз (Paralell mothers), Никол Кидман (Being the Ricardos) и Кристен Стюарт (Spencer).

За най-добър режисьор номинации получиха Кенет Брана (Belfast), Рюсуке Хамагучи (Drive My Car), Пол Том Андерсън (Licorice Pizza), Джейн Кемпион (The power of the dog) и Стивън Спилбърг (West Side story).

Номинирани за най-добър филм са "Dune", "Don't look up", "Coda", "Belfast", "Drive my car", "King Richard", "Licorice Pizza", "The Power of the dog", "Nightmare alley" и "West Side story".

За най-добра актриса в поддържаща роля номинации получиха: Джеси Бъкли (Lost daughter), Ариана Дебоус (West Side story), Джуд Денч (Belfast), Кирстен Дъст (Power of the dog) и Аунджану Елис (King Richard).

Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля са: Киърън Хайндс (Belfast), Трой Кацър (CODA), Джеси Племънс (The power of the dog), Джей Кей Саймънс (Being the Ricardos), Коуди Смит Макфи (The power of the dog).

