20 години от излъчването на първия филм за Хари Потър

Днес се навършват 20 години от появата на първия филм момчето-магьосник - Хари Потър.

На 16 ноември 2001 година на голям екран излиза "Хари Потър и философският камък".

80 лева за среща със звезда от Хари Потър

Лентата е режисирана от Крис Кълъмбъс и разказва историята на 11-годишно сираче, което открива, че има магически способности и е поканено да стане част от училището за магия и вълшебство Хогуортс.

Така започва едно удивително приключение! Сценарият на филма е базиран на вече известните книги на Джоан Роулинг.

"Хари Потър и философският камък" се оказва невероятен успех и след него излизат още осем филма за Хари, приятелите му и удивителния им магичен живот.

От филма тръгва и цяло съзвездие от деца актьори като Даниел Радклиф и Ема Уотсън, които заедно със създателите на първата лента за Хари Потър, казват, че това ще остане сред незабравимите им преживявания.

'Harry Potter' crew look back on 20 years since the beginning of a long, fantastical journey, building author J.K. Rowling's magical world https://t.co/cziR9UvbTC pic.twitter.com/h9TXFW7B5D