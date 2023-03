Древни и съвременни суеверия, свързани с пролетното равноденствие

© Pixabay

Пролетното равноденствие е официалният първи ден на пролетта и традиционно бележи началото на пролетта за много различни култури, както и началото на новата година за някои древни календари.

За нас астрономическата пролет ще настъпи на 20 март в 23 часа и 24 минути. Мартенското равноденствие отбелязва началото на пролетния сезон в Северното полукълбо и есенния сезон в Южното полукълбо.

Ето някои начини да се отпразнуват равните (почти) ден и нощ:

Новолуние в Овен – символ на ново начало

Пролетното равноденствие и яйцата

Яйцата често се свързват с пролетното равноденствие заради това, че се смятат за символ на зараждащя се нов живот. Митът, че човек може да се изправи сурово яйце на края му само в този ден, вероятно е свързан с баланса между деня и нощта. Но не се притеснявайте: ако сте твърде заети, за да експериментирате с балансиране на яйца в деня на равноденствието, бихте могли да го направите по всяко време на годината.

По интерен начин яйцата са свързани с китайските традиции за лунната нова година, които се коренят в династията Шан, управлявала Китай в продължение на близо шест века. Легендата разказва, че на пролетното равноденствие през 1600 г. пр. н. е. жена на име Чън-Ти получила специално яйце от небесна лястовица. В история, която има сходство с раждането на Исус в християнството, девицата Чън-Ти забременяла. Детето ѝ, Хсие, основало династията Шан, а с тази история семейството обяснило божественото си право да управлява.

Богът-змия на маите "изпълзява" на пирамида, отбелязвайки равноденствието

В Мексико, в руините на града на маите Чичен Ица, при древната пирамида Ел Кастильо всяка пролет и есен се събират тълпи, за да наблюдават празника на равноденствието, който датира от построяването на пирамидата около 1000 г. пр.н.е. Маите са били опитни астрономи, а пирамидата е посветена на бога на пернатата змия Кетцалкоатл. При залез на слънцето по време на равноденствията ъгълът на слънцето създава сенки, които приличат на гигантска змия. Змията от светлина и сенки сякаш се плъзга надолу по стъпалата на пирамидата, докато не се слее с огромната изваяна змийска глава в основата.

Дионис и Дионисии

Дионис е бог на плодородието, виното, цъфтящите растения, поезията и театъра, той оцелява след много премеждия и отново се ражда. Той често се свързва с фалоси (символ на плодородие) и хляб заради ритуалните ястия, включващи консумация на хляб и вино.

Големите Дионисии (Градски Дионисии) се провеждали в края на март и не е изненадващо, че на пролетният празник освен театрални представления - трагедии, комедии, сатира - е имало и фалическо шествие, маскарад, дитирамби, поетични състезания и неприлични песни, еротични танци, предназначени да стимулират растежа на растенията. Празникът завършвал с богато угощение на държавна сметка с пълни маси с вино, цветя и фалически символи, направени от храна.

Култът към Кибела празнува пролетното равноденствие

За определена група древни римляни пролетното равноденствие е ден за честване на Кибела, богиня, тясно свързана с природата и плодородието. Около нея възникна култ и нейният празник се празнува подобно на дионисиите с диви танци, пиене и секс. Фестивалът на Кибела е включвал и ритуал като коледно дърво, при който празнуващите отрязвали бор, внасяли го в светилището й, украсявали го с цветя и го почитали като въплъщение на богинята.

Друг интересен момент е, че жреците на Кибела, галите се самонаранявали, за да станат евнуси, пускали са си дълги коси и се обличали като жени. По време на празника на Кибела те се включвали с религиозната страст, докато не припадали.

През 2007 г. в Балчик е открит храм на Кибела.

Митът за отровени води по време на пролетното равноденствие

В древната юдейска митология има твърдение, че водата в изворите и реките става небезопасна за пиене по време на пролетното и есенното равноденствие (както и по време на зимното и лятното слънцестоене ), съобщава Times of Israel. Слънцестоенето и равноденствието се смятатза духовно уязвими моменти, когато воюващите свръхестествени сили могат да пуснат космически отрови във водата.

Един учен от 12-ти век пише: „Отровата попада в изворите и водоносните хоризонти, чиито води текат към долините и хълмовете, във всеки басейн с вода по лицето на земята и във водите в дървени и каменни съдове. Водите ще убият всички, които пият от тях в този час".

Водата всъщност не става отровна на равноденствията, но суеверните хора може би си търсят оправдание да преминат към друга по-силна напитка.

Има мит, че по време на пролетното равноденствие се отваря врата към ада

В гробище на Емануел Хил, в малкото градче Стъл, Канзас, се намира така наречената врата към ада, пише авторът Марк Моран в Weird U.S.: Your Travel Guide to America’s Local Legends and Best Kept Secrets (Странните САЩ: Вашият пътеводител за местните легенди и най-добре пазените тайни на Америка). Легендата разказва, че този портал е едно от няколкото места по света, където самият дявол може да влезе в човешкия свят. Той може да го прави само два пъти в годината и един от тези дни е пролетното равноденствие. Другият е Хелоуин, естествено.

От 70-те години на миналия век хората, посещаващи гробището в тези дни, съобщават, че са чували зловещо ръмжене, били са хващани от невидими ръце и са изпитвали амнезия. Явно в Канзас има портал не само към Смарагдовия град на вълшебника от Оз.

Пролетното равноденствие и персийската Нова година

Страни като Иран, Индия и Турция, наред с много други области на Азия, спазват Нова година на пролетното равноденствие, обикновено в чест на Навруз (което означава "нов ден" на персийски). Специфични религии също се придържат към светия ден, включително Бахайската вяра .

Празникът на персийската Нова година, Навруз, започва на пролетното равноденствие и продължава 13 дни. В нощта на равноденствието иранските семейства се събират за празнична трапеза и отброяват до първия удар на новата си година с радостни възгласи на „Eide Shoma Mobarak “ или „Честита Нова година!“ Празничната трапеза, наречена хафт сийн, е украсена със седем церемониални предмета: ябълка, символизираща красота, оцет за търпение, цвете за пролет, сладък пудинг за плодородие, кълнове, символизиращи прераждането, и монети за просперитет, пише "Офнюз".

