Има осъден за купуване на гласове за миналите местни избори в Монтанско

Има осъден за купуване на гласове по време на миналите местни избори в област Монтана. За извънредния вот за парламент на 9 юни пък в Районна прокуратура са заведени 30 преписки. Няма осъдени. От полицията обявиха денонощен телефон за сигнали за предстоящите избори.

По време на изборите за депутати за 50-ото Народно събрание в Районна прокуратура – Монтана са регистрирани 30 преписки, по които не са образувани досъдебни производства.

Във връзка с местните избори, на 29 октомври миналата година, регистрираните преписки са 206, като са образувани 24 досъдебни производства.

В Районен съд – Монтана е внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК.

Според него, който пpeдлoжи или дaдe нa дpyгигo имoтнa oблaгa c цeл дa гo cĸлoни дa yпpaжни избиpaтeлнoтo cи пpaвo в пoлзa нa oпpeдeлeн ĸaндидaт, пoлитичecĸa пapтия или ĸoaлиция ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo шecт гoдини и c глoбa oт 10 дo 20 xиляди лeвa.

По едно от делата съдът се произнесе с осъдителна присъда с наложено на подсъдимия наказание от 5 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок.

От прокуратурата в Монтана допълват, че продължават действията по разследването по 3 досъдебни производства, като едно от тях е изпратено по компетентност на Софийска градска прокуратура, предава БНР.

Останалите досъдебни производства от местния вот са прекратени поради липса на доказателства за извършено престъпление. От полицията в Монтана обявиха денонощен телефон 096 / 396 396 и електронна поща – odc.montana@mvr.bg за подаване на сигнали за нарушения свързани с изборния процес за вота за кмет на село Габровница, на 20 октомври и този за парламент седмица по-късно.

