Георг Георгиев: Всички ние сме на страната на Украйна

"Украйна, бъди смела, бъди силна", това написа в социалната мрежа "Екс" (по-рано "Туитър") министърът на външните работи Георг Георгиев Георг Георгиев е министър на външните работи в ктокабинета на Росен Желязков. Роден е на.

"Всички ние сме на твоя страна", допълни дипломат номер едно на страната ни.

Ukraine, be brave, be strong! We are all by your side.



С тези думи министър Георгиев изрази подкрепа за президента на Украйна Володимир Зеленски сред вчерашната му среща с лидера на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския в Белия дом.

Тръмп след срещата със Зеленски: Той прояви неуважение към САЩ! Да се върне, когато е готов за мир



Външният министър в Киев Андрий Сибиха написа в същата социална мрежа : Благодаря ви, господин Георгиев за подкрепата на Украйна, която е много важна за нас.

Thank you, @gdgueorguiev, for your unwavering and consistent support for Ukraine Your solidarity means a lot to us.