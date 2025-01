Председателят на ЕС поздрави Росен Желязков за избора му за премиер

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави в социалните мрежи Росен Желязков за избора му за премиер на България.

Той пожела успех на Желязков:

"Очаквам с нетърпение да работим заедно", написа Коща.

My warmest congratulations, Rosen Zhelyazkov, on your appointment as Prime Minister of Bulgaria.



Wishing you success and looking forward to working together on a strong pro-European agenda for the benefit of all Bulgarians.