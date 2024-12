Мецола към България: Принадлежите на Шенген, заслужено ви приеха

България и Румъния влизат напълно в Шенгенското пространство от 1 януари 2025 година.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува коментар в социалната мрежа Х:

"Готово е. Решено е. Заслужено е. Румъния и България ще се присъединят изцяло към Шенген на 1 януари 2025 г. Поздравления за хората от двете държави, които работиха упорито и дълго за това. Един по-силен Шенген означава по-сигурна и по-обединена Европа".

Решено: България е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025 г.

It’s done. It’s decided. It’s deserved.



Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.



Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.



A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether pic.twitter.com/lcgMFCWK69