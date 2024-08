Съветът на Европа призова Радев да наложи вето на закона за "пропагандата в училищата"

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа е "дълбоко обезпокоен" от приетия от българския парламент закон срещу ЛГБТ "пропагандата" в училищата и призова президента Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на да не го подписва.

"Дълбоко съм загрижен за неотдавнашния закон за забрана на "пропагандата" на ЛГБТ+ в училищата", написа Майкъл О'Флеърти в социалната мрежа Екс.

Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections.