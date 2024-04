Атанас Атанасов обвини Калин Стоянов в престъпление по НК, наказващо се със затвор

© Булфото, архив

Това е меко казано явно неуважение към висшия орган на държавна власт. При закрито заседание, взето решение на Народното събрание министърът на вътрешните работи да бъде изслушан по конкретен въпрос, той дойде и заяви: „Няма да ви кажа“. Отказа да даде всякаква информация, позовавайки се на държавна тайна. В Закона за защита на класифицираната информация има уреден механизъм, по който може да бъде декласифицирана информация. Този човек арогантно отказа на народните представители на закрито заседание да предостави информация – това е неизпълнение на служебни задължения и престъпление по чл. 282* от НК. Ще помислим как да действаме оттук-нататък. Това каза пред журналисти съпредседателят на "Демократична България "Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" Атанас Атанасов.

Въпросът е бил дали Мартин Божанов - Нотариуса е бил сътрудник на МВР и кои са били неговите ръководители. На 2 април Никола Минчев от ПП-ДБ, който е председател на комисията "Нотариуса", заяви, че депутатите са получили отговор от МВР по въпроса с евентуалното агентурно минало на Нотариуса, което се намира в "Секретно деловодство". По думите на Христо Иванов, обаче, отговор на депутатите е бил отказан.

"Свидетели сме на организирана и координирана операция за дискредитиране на коалицията ПП-ДБ чрез използване на нереформираните Прокуратура и служби за сигурност", заяви Атанасов.

Главният секретар на МВР Живко Коцев хвърли оставка

"Стоянов каза, че според него щабът на МВР по време на изборите, който трябва да се бори с изборните измами и купуването на гласове, трябвало да бъде оглавен от главния секретар. Тук възниква въпросът дали не направиха така, че в навечерието на изборите да отстранят точно този главен секретар", коментира още съпредседателят на ДБ.

"За тези, които искат моя арест, искам да им припомня, че още Филчев ме арестува – оживях, макар и минал през Централния софийски затвор. Не ме е страх от тези неща, аз съм гърмян заек", каза още той.

По думите на Атанасов "Военното разузнаване" си взаимодейства с "Възраждане".

*Чл. 282. (1) Длъжнocтнo лицe, ĸoeтo нapyши или нe изпълни cлyжeбнитe cи зaдължeния, или пpeвиши влacттa или пpaвaтa cи c цeл дa нaбaви зa ceбe cи или зa дpyгигo oблaгa или дa пpичини дpyгимy вpeдa и oт тoвa мoгaт дa нacтъпят нeмaлoвaжни вpeдни пocлeдици, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo пeт гoдини, ĸaтo cъдът мoжe дa пocтaнoви и лишaвaнe oт пpaвoтo пo чл. 37, aл. 1, тoчĸa 6, или c пpoбaция.

Последвайте канала на

1









Копирано