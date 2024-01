България приветства приоритетите на Белгийското председателство на Съвета на ЕС

България приветства приоритетите на Белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщи в публикация в социалната мрежа X/Туитър българското Министерство на външните работи (МВнР).

България приветства приоритетите: защита на върховенството на закона, демокрацията, единство в засилването на конкурентоспособността, следвайки зелен и справедлив преход, укрепване на нашата социална и здравна програма, защита на хората и границите, насърчаване на глобална Европа, пише в публикацията. Текстът завършва с благодарност към изминалото Испанско председателство на Съвета на ЕС.

Мария Габриел благодари на Испания за усилията ѝ по приемането ни в Шенген

Белгия поема днес за 13-и път председателството на Съвета на ЕС. Като водеща задача в следващите шест месеца белгийското председателство си поставя продължаването на помощта за Украйна. Първостепенна задача ще бъде осигуряването на устойчива политическа, икономическа, военна, хуманитарна и правна помощ за украинската страна, сочи програмата на председателството.

Congratulations to #EU2024BE on taking over the #Presidency of the @EUCouncil.