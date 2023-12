Зеленски разговаря с Денков за още оръдия, снаряди и ракети

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога е разговарял по телефона с българския премиер Николай Денков Николай Денков е служебен министър на образованието и науката в кабинета на Огнян Герджиков. С от Запорожие.

Това стана ясно от публикация на Зеленски в официалния му профил е Туитър. Двамата са разговаряли за текущите отбранителни нужди на Украйна, особено по отношение на укрепването на военновъздушни сили и артилери.

Министър Тагарев: Дезинформацията и пропагандата са основен елемент от хибридната война на Кремъл

Зеленски благодари на България за подкрепата й към Украйна. Украинският президент е отправил покана към България да изпрати свой представител на следващия кръг от преговорите по Формулата на мира.

Докато бях в Запорожие, разговарях с българския министър-председател Николай Денков Николай Денков е служебен министър на образованието и науката в кабинета на Огнян Герджиков. С и му благодарих за силната му реч в Европейския парламент, както и за подкрепата на неговото правителство към Украйна. Помощ за защита, пише Зеленски.

"Информирах министър-председателя за текущите отбранителни нужди на Украйна, особено по отношение на укрепването на нашите военновъздушни сили и артилерия. Присъединяването на Украйна към ЕС. Подчертах важността на единството в подкрепа на европейската интеграция на Украйна, както и на 50 милиарда евро многогодишна помощ. Поканих и България да изпрати свой представител на следващия кръг от преговорите по Формулата на мира, който е планиран за началото на следващата година", завърши украинският президент.

Today, I spoke with the leaders of Germany, Olaf Scholz, the United Kingdom, Rishi Sunak, and Bulgaria, Nikolai Denkov.



We have reasons to be grateful to our partners. All of our agreements are being put into action.



We also coordinated new joint steps to protect our people,… pic.twitter.com/LxgADycy2k