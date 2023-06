Мария Габриел: България изразява солидарност с Украйна и народа ѝ

България изразява солидарност с Украйна и нейния народ.

Дипломат номер едно на България проведе телефонен разговор с украинския си колега Дмитро Кулеба.

Тя също изрази надеждата си двамата външни министри да работят си за развитието на двустранните отношения.

During our first call, I congratulated @GabrielMariya with her appointment. We discussed ways to boost bilateral cooperation. I thank Bulgaria for supporting Ukraine on our path toward EU and NATO membership. I also invited Bulgaria to join the Core Group on the Special Tribunal.