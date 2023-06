Мария Габриел проведе телефонен разговор с Жозеп Борел

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел Мария Иванова Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова е провела първи телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа. Това съобщи Габриел в Туитър.

„Очаквам да работим в тясно партньорство и да продължим отличното ни сътрудничество“, написа вицепремиерът и външен министър.

