Мецола: Ще почистим сградата на евроинституциите в София от вандалите

Сградата, където се помещава Бюрото на Европейския парламент в София, бе нападната от вандали, недоволни от нашата позиция в подкрепа на Украйна. Ние ще я почистим.

Подкрепата ни за Украйна ще стани по-силна. Гласът ни, осъждащ руското нахлуване, само ще се засили. Слава на Украйна, написа в Туитър председателят на ЕП Роберта Мецола Роберта Мецола е роден на 18 януари 1979 г., в Сейнт Джулианс, Малта. Тя е третата жена.

Така тя коментира осъжда посегателството срещу сградата на Дома на Европа в София.

МВнР осъди посегателството срещу сградата на Дома на Европа

Инцидентът стана по време на "похода за мир и неутралитет" на "Възраждане". Участниците настояваха България да не помага на Украйна във войната.

The building housing the European Parliament Liaison Office in Sofia was targeted by vandals unhappy with our stance in support of Ukraine.



We will clean it up. Our backing of Ukraine will get stronger. Our voice condemning Russia's invasion will only get louder. #SlavaUkraini pic.twitter.com/IHB38RCkXs