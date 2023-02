Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога благодари на Народното събрание, че обяви Гладомора в страната му за геноцид.

Държавният глава в Киев написа в Туитър: Аз съм много благодарен на българския парламент, че обяви Гладомора (1932 - 1933 г.) за геноцид срещу украинския народ.

"Това решение е знак на почит към милионите жертви на Гладомора и възстановяване на историческата справедливост", добави Зеленски.

Парламентът обяви за геноцид Големия глад-Гладомор в Украйна през 1932-1933 г.

"Украйна никога няма да забрави този жест на солидарност, направен от България", заяви още той в системата за микроблогове.

I am thankful to the Bulgarian Parliament for recognizing the 1932-1933 Holodomor as a genocide of the Ukrainian people. This step commemorates millions of Holodomor victims and restores historical justice. Bulgaria’s gesture of solidarity will always be remembered in Ukraine.