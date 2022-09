Външно министерство излезе с позиция след заплахите на Путин

Последните съобщения от Москва са ескалация на всички опасения. В съчетание с ядрената реторика и така наречените "референдуми", тези тревожни събития засилват необходимостта от последователна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна. Това написа Министерството на външните работи на България в профила си в Twitter.

Това е първа реакция по повод сутрешното изказване на руския президент Владимир Путин, който обяви частична мобилизация в Русия.

Володимир Зеленски: Владимир Путин иска да удави Украйна в кръв

Припомняме, че властите на ДНР и ЛНР съобщиха, че референдуми за присъединяване към Русия ще се проведат от 23 до 27 септември. На 20 септември администрациите на Херсонска и Запорожка област обявиха плановете си да проведат референдуми на същите дати.

Recent announcements from Moscow escalate concerns. Coupled with nuclear rhetoric and so-called referenda, these troubling developments for the global domain amplify the necessity of consistent support for Ukraine’s sovereignty, independence and territorial integrity.