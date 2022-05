Премиерът Петков разговаря с еврокомисаря по съседство и разширяване

Министър-председателят Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически проведе работна среща с европейския комисар по съседство и разширяване Оливер Вархеи.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Kомисарят по въпросите на съседството и разширяването отново в България

В Министерския съвет двамата обсъдиха актуални въпроси от европейския дневен ред. Европейската политика в региона на Югоизточна Европа и войната в Украйна също бяха сред темите, дискутирани на срещата.

After three weeks, I am back in Sofia to find common ground and support in #Bulgaria to start the negotiation process with #NorthMacedonia in June. First meeting with Prime Minister ⁦@KirilPetkov⁩ . pic.twitter.com/FkIKE0yeS4