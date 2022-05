Ето какво ще обсъждат депутатите за седмицата

© Novini.bg

Парламентът ще обсъди три проекта на решение за предоставяне на помощ за Украйна, предвижда проектопрограмата на депутатите за седмицата, публикувана на интернет страницата на Народното събрание. (НС).

Пленарната зала ще разгледа проекта на ПГ на "Продължаваме Промяната" за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна, който предвижда НС да даде мандат на Министерския съвет да обсъди и предложи пакет от мерки за преодоляване на последиците от наложените санкции в икономически, финансов и социален аспект, както и по отношение на енергийната и продоволствена сигурност на страната. В проекторешението е записано също оказване на техническа помощ на Украйна за защитни цели, както и хуманитарна, и финансова. Предвижда се помощта да бъде според нуждите на украинската страна и съобразно нашите възможности.

Проекторешението на ПГ на "Демократична България" е за възлагане на Министерския съвет да окаже военно-техническа помощ на Украйна. А това на ГЕРБ-СДС също е свързано с предоставяне на военна и техническа помощ. То е предвидено и като втора точка за извънредното заседание на депутатите от 15.30 часа.

Проектопрограмата за седмицата включва - по предложение на "Има такъв народ" - проекти за промени в състава на комисията по конституционни и правни въпроси, на комисията по бюджет и финанси, на комисията по земеделието, храните и горите и на комисията по икономическа политика и иновации.

От ПГ на "Възраждане" също имат свои предложения за промени в състава на парламентарни комисии.

Предлага се депутатите да разгледат предложението на ПГ на ГЕРБ-СДС за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION.

В проекта за седмицата е годишният отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.

Предвижда се също второто гласуване на Законопроект за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Първото четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност (продължение), внесени от ПГ на "Възраждане" , също са предвидени в седмичната програма на парламента. Както и първото гласуване на изменения в Закона за обществените поръчки - вносители са депутати от ДПС.

Проектопрограмата предвижда и решение за създаване на временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от правителството за периода от 12 май 2021 г. до 20 април 2022 г. (вносители народни представители от ГЕРБ-СДС).

Предлага се още пленарната зала да обсъди на първо четене промени в Закона за енергетиката.

Избор на двама членове на Съвета за електронни медии е първа точка за четвъртък (5 май).

По-късно, на извънредното заседание на парламента от 15.30 ч, насрочено от председателя на НС Никола Минчев, по искане на ГЕРБ-СДС, е предвидено да бъдат изслушани премиерът и министърът на енергетиката, изпълнителните директори на БЕХ ЕАД, Булгаргаз, Булгартрансгаз, председателят на КЕВР и ръководителите на ДАНС и ДАР във връзка със спиране на доставките на природен газ от страна на Газпром експорт.

