Кирил Петков вече е в Киев

Българската делегация, водена от премиера Кирил Петков, пристигна на централната гара в Киев.

Те бяха посрещнати от заместник министър-председателя на Украйна Олга Стефанишина.

След като Кирил Петков пристигна на централната гара в Киев, той ще се отправи към град Бородянка, където разрушенията са големи. Той се намира в северозападните покрайнини на Киев. Преди делегацията ни да стигне в Киев, бе в Полша.

Heading to Kiev with the Bulgarian delegation. pic.twitter.com/cv6AIDx2iY