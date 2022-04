Украинският външен министър Дмитро Кулеба благодари в Туитър на министър-председателя Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически за инициативата му за събиране на средства за Украйна.

Това е истинска българска солидарност с Украйна, написа Кулеба в Туитър.

Grateful to Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov for initiating a public campaign to raise funds for Ukraine and help us strengthen our defenses. This move demonstrates true Bulgarian solidarity with Ukraine. I felt it well when I was received by PM Petkov in Sofia last week.