Премиерът Петков разговаря със Зеленски

Премиерът Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически е провел разговор с украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога. Това става ясно от публикация в Twitter на украинския президент.

Двамата са обсъдили проблемите с навигацията в Черно море.

Украинският външен министър е в България

Зеленски е изразил благодарност за подкрепата, която България оказва на Украйна за присъединяването на страната към Европейския съюз, както и за „твърдата позиция” по отношение на санкциите срещу Русия.

Held talks with Prime Minister @KirilPetkov. Discussed problems of navigation in the Black Sea. Thanked for supporting Ukraine, in particular our accession to the #EU, as well as for a strong position regarding sanctions on Russia.