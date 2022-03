Премиерът Петков и президентът Зеленски разговаряха по телефона

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога проведе разговор с президента на Полша Анджей Дуда и министър-председателя на България Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически, съобщават от украинското посолство в София.

Във фокуса на разговора на Зеленски са били престъпните действия на руския агресор, оказване на помощ, благодарност за подкрепата за европейската интеграция на Украйна, посочват от дипломатическото представителство.

