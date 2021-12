Шарл Мишел поздрави Кирил Петков

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел поздрави в Туитър Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически за избирането му за министър-председател на България.

Преди това поздравления отправи и Урсула фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен към Кирил Петков: Нямам търпение да се срещнем в четвъртък

Час след като публикува туит, в който честити на Петков избирането му и изразява задоволство, че ще се види с него в четвъртък на срещата на върха на лидерите от ЕС, председателят на Европейската комисия коригира туита си. От текста изпадна изречението, свързано със срещата на върха.

България ще бъде представена на срещата от президента Румен Радев, а не от новоизбрания премиер.

Congratulations Kirill Petkov,

on your election as Prime Minister.



Поздравления за Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически, новия министър-председател на България



Looking forward to meeting you soon and working together on our common EU agenda for the stability of our region and our neighbourhood.