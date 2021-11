Ето какви решения прие служебното правителство днес

© Novini.bg

Служебното правителство проведе редовното си седмично заседание днес.

Ето какви решения прие кабинетът:

Борислав Иванов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“ първа степен, а Виолета Карапеева е предложена за удостояване с орден „ Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен

Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаване на Борислав Иванов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на културата и изкуството и Виолета Карапеева с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен за значимия й принос за развитието на културата и изкуството. Предложението е на Министерството на културата.

Маестро Борислав Иванов е дирижирал над 3500 спектакъла на 4 континента и вече 65 сезона стои с неизменен успех на диригентския пулт. Доказан творец от световен ранг, той е доайен на българските диригенти с най-много изяви на световните сцени.

Творческият път на Борислав Иванов е едно стремително изкачване към световната слава. След завършване на Консерваторията със специалност оркестрово дирижиране при Влади Симеонов, той работи в ДМТ „Стефан Македонски”, ръководи хорове, оркестри и опери в различни градове, в тандем с най-плодовития български оперен композитор Парашкев Хаджиев, осъществява премиери на най-известните му опери. За неговото майсторство ласкаво се изказват световни музикални авторитети като композиторът Арам Хачатурян и диригентът Курт Мазур, а режисьорът Валтер Фелзенщайн го кани на стаж в Комише Опер в Берлин (1963 ). Следват първите концерти в Ерфурт и Майнинген, участие в международен диригентски конкурс в Ливърпул (1964), където Борислав Иванов е единственият участник отвъд „желязната завеса” и единственият, който дирижира без партитура.

Огромният и разнообразен репертоар на Борислав Иванов обхваща голяма част от световното и българско музикално наследство, както и цялата оперна класика: „Палячи” и „Селска чест”, „Травиата”, „Аида”, „Дон Карлос”, „Ернани”, „Набуко”, „Бал с маски”, „Трубадур” „Риголето”, „Отело”, „Кармен”, „Княз Игор”, „Евгений Онегин”, „Борис Годунов”, „Мадам Бътерфлай”, „Кармина Бурана” и др.

Огромен е неговият принос в утвърждаването на българската музикална култура ( любима му е Рапсодия „Вардар” от Панчо Владигеров) и големите български оперни гласове на световния подиум. Той представя и подпомага международната кариера на оперни певци като Юлия Винер, Никола Николов, Гена Димитрова, Димитър Петков, Александрина Милчева, Анна Томова-Синтова, София Иванова и др. С тях и с други изявени български солисти и музикални състави гастролира многократно в Испания, Италия. Германия, Полша, Русия, Египет, Франция, Белгия, Турция и др.

Виолета Карапеева е ръководител на Народен хор "Ст. Панайотов" 30 години /от 1972г. до 2001 г./. За над 60 години творческа дейност, животът на г-жа Карапеева е пресичал житейския и творчески път на стотици свиленградчани. Това е един необятен и красив свят на багри, настроения и емоции, свят изпълнен с древни символи и съвременни послания, свят магия, свят чудо, свят на българския фолклор.

През 2002г. Виолета Карапеева сформира Камерна фолклорна група за автентичен и обработен фолклор към читалището и е неин ръководител до 2012г. Успехите следват ръководената от В. Карапеева камерна група в редица конкурси и фестивали- бронзови, сребърни и златни отличия. От 1966г. и до сега Виолета Карапеева ръководи Детска фолклорна група. За работата си ДФГ "Тракийска китка" получава висока оценка и заслужени отличия - десетки са бронзовите, сребърни и златни медали, специалните награди и плакети.

В над 60-годишната си творческа дейност Виолета Карапеева не просто разучава народни песни със своите самодейци и възпитаници. Тя влияе върху формирането на детската личност, върху естетическия им вкус, отваря душите и сърцата им към съкровищницата на самобитния български фолклор. Тя поставя началото на богата етнографска сбирка в родното си село Мезек. Възстановява певческите традиции в Мезек и сформира смесен народен хор. Много бързо хорът става лауреат и печели златен медал в Песни и танци без граници. Любовта, с която г-жа Карапеева работи с децата е толкова силна и заразителна, че много от нейните възпитаници поемат професионалния път на музиката. Като ръководител Виолета Карапеева не веднъж получава Диплом „За съществен принос при съхраняване и развитие на българските традиционни народни изкуства”.

Връчването на държавната награда орден „Стара планина“ първа степен на Борислав Димов Иванов за изключително големите му заслуги за развитието на културата и изкуството, е израз на висока чест и уважение към неговия значим принос за развитие на българската култура и музикално изкуство.

Връчването на държавната награда орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен на Виолета Колева Карапеева за значимия й принос за развитието на културата и изкуството, е израз на висока чест и уважение към нейния голям принос за развитие на българската култура и фолклорно изкуство.

Правителството избра нов представител на работодателите в Управителния съвет на Сребърния фонд

Министерският съвет избра Станислав Попдончев от Българската стопанска камара за член на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“) за 2022 г.

Станислав Попдончев заменя Тодор Табаков, съгласно ротационния принцип за излъчване на член на УС от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

Правителството определи заместник министър-председателя по управление на европейските средства за координатор по участието на България в Комитета по политика в областта на цифровата икономика на ОИСР

Правителството определи заместник министър-председателя по управление на европейските средства за координатор по участието на България в Комитета по политика в областта на цифровата икономика на ОИСР и неговите работни групи. Със същото решение на Министерския съвет се създава и Междуведомствена работна група по цифровизация и изкуствен интелект към Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР.

Цифровата икономика и развитието на изкуствения интелект са сред основните приоритети на правителствата в цял свят като начин за постигане на устойчиво икономическо развитие в условия на все по-голяма глобализация и развитие на технологиите. Възможно най-бързото и координирано присъединяване на България към Препоръката на ОИСР за изкуствения интелект и повишаването на участието ни в Комитета по политика в областта на цифровата икономика на ОИСР ще демонстрира сериозния ангажимент на страната ни към цифровата трансформация и ще стимулира укрепването на нашата институционална и правна рамка в тази област.

Създадената междуведомствена работна група по цифровизация и изкуствен интелект, председателствана от заместник министър-председателя по управление на европейските фондове, ще осигури прилагането на интегриран правителствен подход в тази област.

Участието на България в Комитета на политика в областта на цифровата икономика на ОИСР, който е място за обмяна на опит, добри практики и изработване на глобални стандарти и препоръки за политики, ще има положителен ефект не само върху кандидатурата ни за членство в ОИСР, но и по отношение на способността на икономиката и обществото ни да се адаптират към новите реалности.

Стефан Янев с молба към българите

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за Преброяване 2021

На заседанието си днес правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за ресурсно осигуряване на Преброяване 2021 в размер на 5 900 000 лв. Средствата са предназначени за заплащане на преброителите за допълнително извършената работа на терен в следствие на малкия брой електронно преброени.

В процеса на планиране и подготовка на бюджета на Преброяване 2021, необходимите финансови средства за осигуряване на дейностите бяха разчетени при допускания за 50% електронно преброени. Базата за изчисленията са електронното преброяване от 2011 година, когато онлайн се преброиха 42% от населението, както и други изследвания на НСИ, показващи, че към момента над 75% от домакинствата в страната имат достъп до интернет. Предвид ситуацията с ниския резултат от електронното преброяване, след допълнителни анализи и разчети, НСИ установи, че наетите около 25 000 преброители трябва да преброят с хартиени преброителни карти 31% повече население и 30% повече жилища от първоначално предвиденото.

Близо половината от допълнителните средства ще бъдат за сметка на отпаднали дейности в процеса на преброяването, а останалата част ще бъде осигурена при преструктуриране на разходи по централния бюджет.

Определени са условията и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в определени кодове по КИД 2008 на НСИ

На основание чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради ковид пандемията. Предприятията, които имат спад на оборота през 2020 г. с най- малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г. ще получат подкрепа от държавата в общ размер до 30 милиона лева. Администратор на помощта е Министерството на туризма.

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на туризма

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

С Постановлението се одобрява вътрешнокомпенсирана промяна, засягаща намаление на показател „Персонал“ на бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ и показател „Издръжка и други текущи разходи“ на бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“ и увеличение на показатели: „Персонал“ и „Издръжка и други текущи разходи” на програма „Администрация“.

Предлаганите промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. и не водят до неговото увеличение, в т.ч. и на разходите по показател „Персонал“.

Постановлението се приема на основание чл.109. ал.1 от Закона за публичните финанси.

Изменя се постановлението относно одобряването на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Постановление № 304 от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г.

С промяната се предлага за извършването на плащанията да се използва сметка за чужди средства на Министерството на културата.

Второ плащане за 400 деца без места в детските градини

Правителството одобри 361 785 лева за компенсации за общо 400 деца, които не са приети в държавни и общински детски градини поради липса на свободни места. Проблемът на практика съществува само в столицата, тъй като само едно от тези деца живее извън София.

Одобреното финансиране е второ за настоящата учебна година. За периода от 1 януари до 31 май кабинетът разпредели 548 656 лева за общо 440 деца. Отпуснатите днес средства са за периода от 1 юни до 14 септември. От тях 360 752 лева ще бъдат преведени на Столична община за 399 деца, а останалите 1033 лева са за едно дете от община Варна.

Парите се предоставят на родителите за извършени разходи за отглеждане и обучение на децата им. Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.

Правителството одобри решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД

Правителството одобри решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София. С решението се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД чрез парична вноска на обща стойност 3 812 800 лева. Средствата от увеличението на капитала ще се използват от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД целево, за покриване на съответните „общи разходи за собственост“, включващи експлоатационните разходи, включително поддръжката за 2021 г. на придобития през 2020 г. Суперкомпютър.

Правителството одобри също така промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 3 812 800 лв. за увеличаване на капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение за обявяване на сгради публична държавна собственост за сгради частна държавна собственост. Те се намират се в Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София и гр. Белово, община Белово, област Пазарджик. Сградите ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им конструктивно състояние. Тяхното преобразуване и премахване е необходимо за изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”. На мястото на едната сграда в гр. Белово е предвидено да се изгради ново приемно здание, на изцяло нов стоманобетонов скелет, в съответствие с изискванията на Еврокод при запазване на външните фасади и с изцяло ново вътрешно разпределение. На мястото на другата сградата в гр. Белово е предвидено изграждането на нов паркинг в съответствие с изискванията за достъп на лица с намалена подвижност.

Поради отпаднала необходимост Министерският съвет отнема от Висшия съдебен съвет правото на управление върху имот - публична държавна собственост и го предоставя за управление на Министерството на отбраната. Имотът, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11, на трети етаж в сграда № 2, е с площ 387,41 кв. м и ще се използва за нуждите на Командването за Комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана.

С решение на правителството се променя статутът на имот в гр. Кърджали, като от частна държавна собственост става публична държавна собственост. Имотът се управлява от Министерството на вътрешните работи за нуждите на „Районен център 112 - Кърджали към дирекция „Национална система 112“ - МВР“. Разположен е на третия етаж в сграда № 1 на ул. „Беласица” № 3 и представлява самостоятелен обект с площ 376.20 кв. м.

Правителството прехвърля на община Долни чифлик собствеността върху имоти - частна държавна собственост, намиращи се в кв. 7 по плана на с. Старо Оряхово. Те са необходими за изграждане на склад за съхранение и разпределение на съдове за отпадъци и работилница за поддръжката и ремонта им, както и за изграждане на база за разполагане на автомобилна техника за извозване на битови отпадъци и обслужване на населените места във връзка с дейностите по сметосъбиране. Имотите представляват терен с площ 1730 кв. м и три сгради в него, както и терен с площ 1840 кв. м с две сгради в него.

С решение на правителството Сметната палата на Република България получава безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост в гр. Русе. Той се намира на ул. „Пирот“ № 24. Необходим е за допълнително работно помещение за осъществяване на дейността и професионалните задължения на Сметната палата.

По решение на правителството имот в гр. Костинброд се обявява от публична държавна собственост за частна държавна собственост и се прехвърля на община Костинброд. Той е с площ 972 кв. м и се ползва от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Свети Георги Победоносец", гр. Костинброд. Имотът досега е бил управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, но е с отпаднала за ведомството необходимост, след като училището е обявено за общинско.

Поради отпаднала необходимост правителството отнема имоти от Министерството на земеделието, храните и горите, ползвани от Областна дирекция по безопасност на храните в област Пловдив. Имотите придобиват статут на частна държавна собственост. Единият се намира в село Избеглии, община Асеновград, и е с площ 980 кв. м, заедно с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 174 кв. м. Вторият имот се намира в село Стрелци, община Брезово. Той е с площ 2865 кв. м, заедно с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 193 кв. м.

С друго решение на правителството община Червен бряг получава имот - частна държавна собственост в с. Телиш. Имотът е разположен на първи етаж, във вход „А" на жилищен блок № 5 и представлява апартамент със застроена площ 86,85 кв. ми прилежащо към него мазе с площ 5,45 кв. м. Община Червен бряг ще го използва за осъществяване на социални дейности свързани с настаняване на граждани с жилищни нужди.

Служебният министър на правосъдието: Този главен прокурор трябва да бъде сменен

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на ЗНИ

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Бургас ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура.

Рехабилитацията на улицата ще осигури безпрепятственото транспортно обслужване на пет квартала по плана на ПЗ „Север” и на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а за други има инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Рехабилитацията на трасето на улицата е от изключителна важност за осигуряване на безопасен и безпрепятствен автомобилен и пешеходен достъп до прилежащите предприятия, намиращи се на нея. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Изграждане на производствено складова база и разширяване на производствения капацитет", гр. Бургас на „Тивекс" ООД.

България открива почетно консулство в Словения

България открива почетно консулство в Словения със седалище в град Целйе с правомощия в консулски окръг, който включва цялата територия на Република Словения, реши Министерският съвет. За почетен консул е назначен словенският гражданин Юре Пучко.

Юре Пучко се ползва с голям обществен авторитет и е известен със своята ангажираност за насърчаване на бизнес контакти между двете държави, с опита си в подкрепа на иновативни компании и с инвестициите си в двете страни.

Отличните двустранни отношения, нарастващите темпове на развитие и перспективите за по-нататъшно активизиране на връзките с Република Словения засилват необходимостта от по-пълноценно използване на института на почетните консулства. Принципната необходимост от наличие на български почетен консул в страната е обусловена и от нарастване на стокообмена, съществуващия инвестиционен потенциал, както и от необходимостта от задълбочаване на търговско-икономическите връзки между словенски и български компании.

През последните години в Словения се оформи немалка българска общност. Поради географската близост, консулски услуги в Словения ползват и български граждани, живеещи в съседните страни. След назначаване на почетно консулско лице бихме могли да бъдем по-бързи, адекватни и полезни в защита на интересите на българските граждани.

Христо Чепишев ще бъде новият почетен консул на Република Малдиви в България

Министерският съвет прие решение Христо Георгиев Чепишев да бъде новият почетен консул на Република Малдиви в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на страната ни. Очаква се приетото решение да допринесе за засилване на икономическия, туристическия и културния обмен между двете държави. Христо Чепишев е дипломиран магистър по „Право", строителен предприемач с над 20-годишен опит в бранша и собственик на инвестиционната компания „Europroperty".

Одобрен е проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителствата на Република България и Република Корея

Министерският съвет на Република България одобри проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея.

Договореността цели насърчаване на сътрудничеството между министерства, ресорни ведомства и институции на двете страни, работещи в сферата на културата, изкуствата, образованието, медиите.

Тя ще допринесе за реализиране на обмен на студенти, преподаватели, културни дейци и специалисти, ще улесни взаимното представяне на културите на двете страни, включително чрез Дни на българската култура в Корея и Дни на корейската култура в България. Ще способства за взаимодействието между университети, библиотеки, театри, хорове и оркестри. Предвижда също насърчаване на директните контакти между хората и по линия на средствата за масово осведомяване.

Правителството одобри позицията на България за втората част на 109-та сесия на Международната конференция на труда

Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва във втората част на 109-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 25.11.-11.12. 2021 г. във виртуален формат по подобие на първата част (3-19 юни), в която страната ни взе активно участие.

Българската делегация ще се ръководи от заместник министър-председателя по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

В рамките на сесията ще заседават две работни групи: Работна група за неравенствата и света на труда и Работна група за уменията и ученето през целия живот. Заключенията от работата на двете работни групи се очаква да бъдат приети на закриващото заседание на Конференцията -11 декември 2021 г.

България ще участва в международното изложение „Зелена седмица Берлин 2022“

Министерският съвет одобри участието на България в Международното изложение за земеделие, хранително-вкусова промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2022“. То ще се проведе в периода 21-30 януари 2022 г. в Берлин, Германия. Страната ни ще се включи във форума с национален щанд, като това ще е нейното 32-ро представяне в него.

Събитието привлича посетители от над 70 държави, което е отлична възможност за представяне и популяризиране на широк спектър от български земеделски продукти, храни и напитки. В допълнение на това, участие в изложение от подобен мащаб дава шанс на представителите от родното селско стопанство и хранително-вкусова промишленост да поддържат и създават нови бизнес контакти, което е особено важно в периода на постепидемичните икономически затруднения. Разходите по подготовката и участието на България са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите, с изключение на тези, които ще бъдат обезпечени от Държавна помощ SA. 47097 „Помощ за участие в изложения“.

През 2021 г. форумът бе отменен, заради световната пандемия причинена от разпространението на Ковид-19. Година по-рано международното изложение „Зелена седмица Берлин 2020” привлече над 1 880 изложители от 72 страни и над 400 000 посетители. България участва с щанд от 143 кв. м., на който се представиха 19 производители от различни асоциации и съюзи на производители в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Проф. Минеков поиска рязко вдигане на бюджета за култура, разкри "законна корупция" в министерството

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 8 октомври 2021 г., в Люксембург. Проведените дискусии в рамките на заседанието бяха относно: Предизвикателства пред скрининга и задържането на границата; Ситуацията в Афганистан; Външното измерение на миграцията; Дигиталното измерение на разследването на сексуалната експлоатация на деца

Правителството одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче

Министерският съвет одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче. Анализът сочи, че се изпълняват условията на концесията и задълженията по договора, а находището се поддържа в добро състояние. Изводите в отчета са, че се спазват режимите, определени със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и посочени в заповедите за ежегодно ползване на вида.

Концесията е предоставена за 20 години, с гратисен период от 10 години, през които не се дължи годишно плащане. Дейностите по договора и на свързаните с него инвестиции се извършват със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

Договорът за концесия за находище „Благово" не е сключен

Концесионният договор за добив на строителни материали - глини, от находище „Благово" не е сключен. На днешното си заседание Министерският съвет прие решение, с което констатира обективна невъзможност за сключване на договор с определения концесионер - „Подова керамика" ООД, гр. Монтана поради заличаването на дружеството от търговския регистър. Находище „Благово" е разположено в землището на едноименното село, община Монтана. През 2004 г. за добив от него е сключен договор с „Подова керамика" ООД.

Концесионният договор за добив на пясък и чакъл от находище „Водолей” не е влязъл в сила

Концесионният договор за добив на строителни материали - пясък и чакъл, от находище „Водолей” не е влязъл в сила поради неизпълнение на условията за това, констатира Министерският съвет с решение, взето на днешното му заседание.

Концесията за посоченото находище е предоставена от МС за срок от 25 години на производствена кооперация „Агрострой", гр. Велико Търново. В същото решение на МС е посочено, че за влизане в сила на договора е необходимо да има решение по ОВОС и оценка за съвместимост по реда на Закона за опазване на околната среда, с което се одобрява инвестиционното предложение за добив. За да влезе в сила концесионният договор е необходима и банкова гаранция. Тези условия не са изпълнени.

На 28 ноември 2018г. в търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписано и заличаване на концесионера без правоприемник. Поради това е налице обективна невъзможност за влизане в сила и изпълнение на договора.

Находище „Водолей" е разположено в землището на едноименното село и с. Дичин, област Велико Търново.

Одобрена е българската позиция за предстоящо заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси във формат Кохезионна политика, което ще се състои на 18 ноември 2021 г. в Брюксел. Заседанието се провежда в контекста на приемането на законодателния пакет по политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. през лятото на тази година и преместването на фокуса на дискусиите към обсъждането на научените уроци при изпълнението през настоящия и при програмирането на бъдещия програмен период, включително към предизвикателствата, които се очертават при прилагането на политиката на сближаване.

Позицията на България е, че наличието на дългосрочна визия за развитие и устойчиво управление на инвестициите е първото необходимо условие за ефективно използване и съчетаване на източниците на финансиране. Фокусът на отделните фондове и инструменти върху зеления и цифровия преходи е добра предпоставка за координация и допълняемост между тях, в отговор на предизвикателствата на кризата.

Кохезионната политика предоставя полезен опит с прилагането на т.нар. интегриран подход и комбиниране на различни източници на финансиране, съобразно особеностите, нуждите и потенциала за развитие на конкретния регион или територия. Балансираното регионално развитие трябва да е основен принцип за/при финансирането на политики от отделните инструменти.

Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. С приетото постановление се увеличава размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, от 27 евро на 50 евро при единична езда, а при двойна езда - от 21 евро на 45 евро.

С приетото изменение България ще отговори на нуждите на бизнеса, следвайки установените социални европейски политики, отнасящи се до трудовите права на водачите. Увеличаването на размера на командировъчните средства ще намали негативното влияние на инфлационните процеси, настъпили от последното изменение през 2007 г. По този начин може да се постигне адекватно заплащане на работниците в автомобилния сектор .

Проектът на постановление е обсъден и приет и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Правителството осигури допълнително 250 млн. лв. за запазване на заетостта на около 65 000 работници и служители по мярката 60 на 40

Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 65 000 работници и служители ще запазят работните си места.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други, както и съгласно направените промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Одобрена е позицията на България по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-409/21 на Съда на Европейския съюз, образувано въз основа на преюдициално запитване на Върховния административен съд на Република България по дело № 7428/2020 със страни търговско дружество ,,Делид“ ЕООД и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие".

Преюдициалното запитване е отправено от Върховния административен съд и е с предмет тълкуване на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. Отговорите на отправеното преюдициално запитване са от значение не само за решаването на съдебния спор по конкретното дело на главното производство, но и за прилагането на националното законодателство в областта на подпомагане на земеделските производители, и по­конкретно Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Одобрени са проекти на споразумения във връзка с дарение и продажба на ваксина срещу COVID-19

Министерският съвет прие проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекти на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина, Тристранно споразумение за препродажба между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNТech Manufacturing GmbH относно администрирането и координирането на препродажбата на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNТech Manufacturing GmbH и Двустранно споразумение за препродажба между Република България и Босна и Херцеговина, като основа за водене на преговори, при условие на последваща ратификация.

Проектите на споразумения предвиждат препродажба на 259 740 дози ваксина и дарение на 258 570 дози ваксина производство на Pfizer Inc. and BioNTech Manufacturing GmbH. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи по доставката да бъдат поети от Босна и Херцеговина.

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета ,,Общи въпроси" (СОВ), което ще се проведе на 23 ноември 2021 г. в Брюксел. СОВ ще започне подготовката на декемврийското заседание на Европейския съвет, като обмени мнения по проекта на дневен ред.

Министрите ще одобрят заключения относно засилване на готовността, реакцията и устойчивостта на ЕС при бъдещи кризи. Те ще проведат и обмен на мнения по темата разширяване и процес на стабилизиране и асоцииране.

СОВ ще бъде запознат с последните развития в отношенията ЕС-Великобритания, свързани с прилагането на Протокола за Северна Ирландия.

Европейската комисия ще представи работната си програма за 2022 г. по линия на законодателното програмиране, която България приветства. За българската страна продължават да бъдат от ключово значение следните политики от европейския дневен ред: стимулиране на растежа и конкурентоспособността на европейската икономика, с акцент върху дигиталната и климатичната трансформация, политиката на сближаване и регионалното развитие, общественото здравеопазване, управлението на кризи, миграцията, политиката за разширяване, върховенството на правото, защитата на фундаменталните ценности, права и свободи.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в размер на 2,3 млн. лв. Средствата са предназначени за довършване на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Славянобългарския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф" - Атон.

Източното крило е построено преди двеста години и към момента продължават започнатите през 2019 г. ремонтни и реставрационни дейности, като конструктивното му укрепване е извършено в значителна степен. С извършване на планираните дейности ще бъде възстановен автентичният облик на манастира, който през вековете е бил стожер на българската духовност. Поддръжката и грижата от страна на държавата са с цел да бъде съхранен славянобългарският характер на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф".

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 година.

0









Копирано