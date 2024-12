Британската група East 17 ще радва варненци в Новогодишната нощ

© Getty Images (архив)

Варна ще посрещне новата 2025 година с концерт на открито на площад „Независимост“. От сцената пред сградата на Драматичния театър публиката ще радват Атанас Кателиев, Галина и Рая, Полина Антонова и Иван Кубаков - Куба.

Специални гости са британските поп звезди от 90-те години East 17, които са за първи път във Варна. Те ще представят хитовете си It‘s Alright, Let It Rain, Steam, Thunder, If You Ever, както и песента Stay Another Day, която беше обявена за коледна песен номер едно във Великобритания, съобщават от Община Варна, организатор на концерта „Заедно в новогодишната нощ“.

В програмата ще участват още Фолклорен ансамбъл „Варна“, Тома Здравков с група „Тома“, Deep Zone Project и певецът Орлин Павлов. Водещ е Надя Петрова - Nadia.

Заради новогодишния концерт: Промени в движението в София

Сцената е с над 100 квадратни метра 3D LED екрани, които са подредени по нестандартен начин. Очаква се на площад „Независимост“ тази година да се съберат над 16 хиляди души. Планирано е концертът да започне в 22:00 ч. и да продължи до 2:30 ч.

Кметът Благомир Коцев ще отправи поздрав към присъстващите в полунощ. Тогава ще започне и празничната заря. Тя ще бъде с продължителност от 4 минути и половина, като ще бъде съобразена с европейските тенденции и решенията на някои от по-големите градове в България за постепенна замяна на празничните фойерверки с модерни, високотехнологични музикални и светлинни ефекти, щадящи животните.

Последвайте канала на

0









Копирано