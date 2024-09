Нов начин за дрогиране: Какво трябва да знаят родителите за хроминга

За по-младото поколение хромингът е новият метод за дрогиране, предупреди CNN, цитирани от Дарикнюз.



“Опасната практика е метод за дрогиране чрез вдишване на въглеводороди чрез неправилна употреба на различни законни продукти, включително перманентни маркери, дезодорант, лак за нокти, разредител за боя, бензин и спрей за коса”, каза д-р. Антъни Пизон, началник на отдела по медицинска токсикология в Медицинския факултет на Университета в Питсбърг.

Терминът идва от вдишването на бои с ефект хром, които се напръскват върху парцал и оставят блестящи следи по лицето, добави Пизон.



