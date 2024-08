Стратегическо партньорство с фокус върху отговорното потребителско поведение

©

Как правилното управление на отпадъците може да подобри средата? На този въпрос отговор ни дават Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България и Станислава Евтимова, управител на „ЕкоСейф“.

През пролетта компанията, която работи за изграждане на бъдеще без дим в България обяви старта на местната програма за рециклиране на устройства „Рециклираме заедно“, която цели да намали замърсяването на околната среда, включително с пластмаса и електроника, а също така и подсигурява правилното изхвърляне на критични компоненти, каквито са батериите на устройствата. Програмата попада под шапката на информационната кампания #ПромениКартинката с фокус върху отговорното потребителско поведение. Локален партньор на Филип Морис България за „Рециклираме заедно“ е рециклаторът „ЕкоСейф“.

В края на април Филип Морис България обяви старта на програмата „Рециклираме заедно“. Защо тя е толкова основен елемент за компанията в изпълнението на целите за намаляване на негативното въздействие на вашите продукти и изграждане на бъдеще без дим в страната?



Диляна Якова: Смекчаване или минимизиране на отрицателните външни ефекти от дейността на компанията е в основата на устойчивото развитие на Филип Морис Интернешънъл като традиционна тютюнева компания. То включва още и възможност за иновации, растеж и създаване на дългосрочна стойност, с реално въздействие върху обществото и околната среда. Освен въздействието на продуктите върху здравето на потребителите и обществото, което е част от основната бизнес стратегия на компанията – намаляване на вредата от тютюна, въздействието на отпадъците от нашите продукти върху околната среда е другата основна посока, в която работим усилено.

Към днешна дата Филип Морис Интернешънъл е първата и единствена международна тютюнева компания в традиционната тютюнева индустрия, която се е ангажирала да премине напълно към бездимни продукти, като насърчава пълнолетните пушачи да преминат към по-добри алтернативи в сравнение с това да продължат с тютюнопушенето. Повечето от тези бездимни алтернативи обаче, се използват с електронни устройства и именно затова за нас е от изключително значение да имаме решение за отпадъците от тези електронни устройства.

Именно там програмата „Рециклираме заедно“ играе много важна роля и тя е част от процесите, с които компанията дава своя принос към кръговата икономика. С програмата ние призоваваме всички потребители на наши бездимни продукти, които се употребяват с електронни нагряващи устройства, да върнат тези устройства, за да можем ние да ги изпратим за обновяване или рециклиране.

Първите стъпки на компанията в изграждането на процес за връщане и рециклиране на електронни устройства са поставени чрез инициативата CIRCLE (Central Inspection and Recycling for a Closed Loop Economy). Филип Морис България допринася за усилията в тази посока на глобалната компания като изпраща голяма част от пуснатите на пазара и излезли от употреба устройства за нагряване на тютюн към центъра за рециклиране, намиращ се в Унгария.

Важно е да се отбележи, че повечето от компонентите на устройствата IQOS (холдър с нагревател, захранван от батерия, зарядно устройство с батерия и двете управлявани от печатна платка и разположени в полимерен корпус) подлежат на рециклиране.

През април тази година пуснахме на българския пазар и електронни цигари – това са електронни устройства, които нагряват никотинова течност. Трябва да кажа, че ние сме една от първите компании, която предлага ефективно решение за рециклирането на вейпинг устройства в България. Поради спецификата на процесите за рециклиране на употребените устройства за еднократна употреба и капсули с течност на тези продукти, ние си партнираме с местна компания за оползотворяване на отпадъци. Партньорите ни от „ЕкоСейф“ събират от специализираните магазини на бранда в страната върнатите устройства и ги транспортират до свой подизпълнител за разглобяване и рециклиране на повече от 80% от компонентите (алуминий, пластмаса и други). Останалата малка част от материалите подлежат на изгаряне за енергийно оползотворяване в специален инсинератор на ЕкоСейф.

Може ли правилното управление на отпадъците да допринесе за подобрение на качеството на живот в България?

Станислава Евтимова: Неправилното управление на отпадъците оказва сериозно негативно въздействие върху околната среда. Това е един изключително наболял проблем, който попада във фокуса на всички Европейски политики през последните години. В законодателствата на страните членки се разработват и имплементират процедури за събиране и третиране на отпадъците и амбициозни цели за тяхното оползотворяване. Негативното влияние на неправилното управление на отпадъците се изразява в две посоки. От една страна води до замърсяване на водата, въздуха и почвите, от друга влошава общата картина и качеството на живот. В България през последните години посредством информационни кампании, насочени към населението и благодарение на политиките за устойчивост на бизнеса, картината се подобрява. С бавни темпове, но уверено участниците в процеса стават все по-ангажирани и отговорни в проследяването на целия жизнен цикъл на отпадъка от мястото му на образуване до крайното третиране, което съвсем скоро ще доведе до видими резултати и подобряване условията на живот.

Иновативните решения са част от вашата ежедневна работа. Коя е иновацията, която прилагате в рециклирането на бездимните алтернативи на Филип Морис България?

Станислава Евтимова: Ние притежаваме и оперираме първия частен инсинератор за третиране на отпадъци с последващо производство на електроенергия. През последните осем години, екипът на дружеството успоредно развива проект за производство на чисти енергийни продукти като биогаз, биометан и зелена енергия от неопасни отпадъци т.нар waste to energy project. Проектът е изключително комплексен и иновативен за страната. Предизвикателствата, разработването и развитието на нови идеи и практическото им приложение е част от ежедневната ни работа. Още след първите срещи с екипа на Филип Морис България, на които се запознахме с тяхната програма „Рециклираме заедно“ осъзнахме важното място, което заема тя в стратегията на компанията и започнахме да обмисляме как бихме могли да допринесем като партньор.





Какво се случва с устройствата от момента на тяхното събиране в обектите на Филип Морис България до момента на тяхното пълно рециклиране?

Станислава Евтимова: Като партньор на Филип Морис България нашият ангажимент е комплексен и обхваща целия път на отпадъка. Употребените устройства се събират от обектите на бранда IQOS от специално инструктирани за работа лица и се транспортират с лицензиран транспорт до инсталацията за рециклиране на наш партньор. На място се разкомплектоват на съставни компоненти в зависимост от техните физико-химични свойства. Степента на рециклиране, която се постига е над 80%. Съоръжението, което селектирахме за разкомплектоване и рециклиране на VEEV се оперира от наш дългогодишен и доказан на пазара партньор и е единственото в страната, сертифицирано по стандартите на WЕЕЕlabex (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence). Сертификатът се издава на съоръжения, прилагащи най-добри налични техники и практики за третиране на електрическо и електронно оборудване и постигащи доказани резултати по отношение, екологична отговорност, здраве и безопасност, устойчивост. Остатъчните материали, които не подлежат на рециклиране се транспортират до съоръжението на Екосейф за високотемпературно третиране с производство на електроенергия. Целият път на отпадъка се следи стриктно и резултатите се отчитат регулярно на нашите партньори от Филип Морис България.

Какви са реакциите на потребителите за старта на програмата? Важно ли е според вас за потребителите да са част от устойчив модел?

Диляна Якова: Всички сме виждали как изглеждат непочистени улици, зелени площи, горски алеи и черноморски плажове – пълни са с всякакви боклуци (фасове, опаковки от храни, пластмасови бутилки и т.н.) и тази картинка е неприятна за всички ни. Нашата информационна кампания #ПромениКартинката, под шапката на която ще е и „Рециклираме заедно“ има основна цел да предостави информация на потребителите за замърсяването с отпадъци на околната среда и да провокира отговорно потребителско потребление. За нас е от изключителна важност да възпитаме или превъзпитаме потребителите, така че за тях и за цялото общество да стане неприемливо изхвърлянето на отпадъците в непредназначени за тях места – на улицата, в парка или на плажа.

Така с ангажирането на потребителите в нашата програма се надяваме стъпка по стъпка да постигнем промяна на картинката около нас.



Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България



Последвайте канала на

0









Копирано