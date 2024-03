Как ви се струва – тая прилика с Германия отпреди 90 години дали е нормална? А „парламентаристите“ ни – глухи и слепи

© Булфото/Novini.bg

Днес излиза проучване, че Мнозинството от българите подкрепят принадлежността към НАТО, вчера – че мнозинството (60%) запазват категоричната си подкрепа за членството на България в Европейския съюз и не търсят друга геополитическа алтернатива.

Ето ги и двете:

Мнозинството от българите подкрепят принадлежността към НАТО, сочи проучване на алианса

"Алфа Рисърч" с ранни електорални нагласи за евровота

Същевременно, копейките, като се опитат да свържат няколко думи в изречение, грачат: „народът иска…“

Искал бил народът да излиза от ЕС и от НАТО.

Кой народ? Стоте човека, дето се събират на по сандвич със сирини и му викат „протест“ ли?

Едно малцинство се опитва да диктува живота на мнозинството. Пà и със самочувствие се накичили отгоре – върху неграмотността си.

Днеска Копейкин се прави на православен и дрънка, че трябвало държавниците да са на висотата на патриарх Неофит. Добре…

… да припомним какво каза патриарх Неофит по повод любимата на копейката руслямска република рашистан.

В началото на годината патриархът ни каза: „… унищожителната война против братска Украйна“.

А също и: „Господ Бог и Светата Църква благославят само онази армия, която не проявява агресия, а единствената ѝ цел е да пази и отбранява своя народ и държава в международно признатите ѝ териториални граници“.

Това изказване направи много голямо впечатление с ясната си посока – подкрепа за Украйна и заклеймяване на русия. Но руслямистите у нас се направиха на ударени – все едно не го чуха.

И днес се правят на интересни, плачат за патриарха, но забравят да го цитират по повод Украйна. Защо? Защото и православието им е „просто бизнес“, затова.

Но виж, не пропускат да леят пропагандата си, с която да насъскват българи срещу българи. Шпицкомандите са в действие, късото фюрерче се усмихва доволно:

Привърженици на „Възраждане“ нахлуха като наказателен отряд в кафене, за да търсят саморазправа с депутат от ПП-ДБ

Как ви се струва – тая прилика с Германия отпреди 90 години дали е нормална?

…

Има една песен на Тони Джо Уайт, казва се They Caught the Devil and Put Him in Jail in Eudora Arkansas (Хванаха Дявола и го затвориха в затвор в Юдора, Арканзас). Песента е като басня и в нея се разказва как хората някак си успели да хванат Лукавия и да го затворят, ама на следващия ден – какво да видят… Дяволът го няма, избягал, а шефът на затвора, който преди бил беден човек, сега си имал джобове, тъпкани с пари, и отпред паркирал чисто нов Линкълн Континентал. И не казвал откъде са му парите и какво е станало, че Дяволът е избягал. Кой може да каже какво е станало? Нали? Така завършва песента.

А сега бедният Копейкин със скромния произход кара ново Ауди и има гигантска къща на морето. Кой може да каже какво е станало? Нали?

А къде е Дяволът ли – се питате?

По улиците. В главите на последователите му. Напада и плаши с бой и убийства, с Белене и бесене. А Копейкин със скромния произход… си е повервал особено много и гледа отстрани, потрива ръце и се хили мазно и доволно. Шпицкомандите са верни и тъпи – най-добрата комбинация; човешко оръжие. А случи ли се беля, той лесно и бързо може да се отрече от тях и доволно да се прибере, „неопетнен“ и недосегаем. Както се отрече от оня с ръчната граната, дето го арестуваха на Нова година преди време. Както се отрече и от арестуваните за шпионаж в Лондон. Най-лесно се всява страх през манипулируеми проксита с мозък на кокошка – те са много, бабаити са, могат да набият или да убият, а и най-важното – заменими са, а на тяхно място нови ще дойдат.

Блокираният бюджет, който сътвориха Израждане и партия „И Така Нататък“, се оказа каскада с няколко цели.

Само дето диктаторче-wannabe-то, точно както и самите диктатори, обикновено се самопрецакват. Надскочи си фанатизма и изключи трима от своите, че на са му били коленопреклонно верни. И те си оттеглиха подписите и сигналът до КС падна.

Но един от оттеглилите си призна, че оригиналната цел на „сезирането“ е била да се блокира бюджетът. Само дето това блокиране е блокирало и обещаните (и нужните) строителства и ремонти по важни за хората пътища. Иначе милеели за народа, ама ще му спъват нужното.

Как си го представям аз; ето така:

- Обещаха пътища тия, глей!—нищо и половина, нищо не са направѝли! Нещастници!

- Е, ама чакай малко, те Вгъзраждане и „И Така Нататък“ блокираха бюджета…

- Да бе, да! Те Вгъзраждане и „И Така Нататък“ са управляващи, нали? Те са във властта сè едно, а? Я не ми обяснявай ти на мене!

И ето… не стига, че се правят на работещи, но и успяват да бръкнат в интереса на хората, че да ги накарат да скочат (първосигнално) срещу опонентите им. Иначе – за народа се грижели.

И с пропагандата си, наследена от предишните и по-предишните продажници (които те имитират), са докарали народа до ето това:

Много интересно, как искат руско гражданство, ама някак си – само за да се наиграят да гласуват. Да си почешат гъделчето, да се правят на русофили. Иначе да си живеят в България, в ЕС. Какво ги спира да отидат в русия и там да си поискат гражданството? Ще им дадат. Сега имат нужда от нови попълнения за много неща. Защо го искат така – дистанционно? Защо не на място?

И те – като фюрерчето си, дето се пъчи като петел на бунище – много им знае устата, ама на действия…

Но да продадат собствената си България… не се посвеняват и за секунда. И се имат за патриоти. Расли с „москва“ в химна си и с „купа на съветската армия“, с вяра, че ватенките са ги освободили от нещо друго освен от самата свобода, със зъби и нокти – вманиачени шпицкоманди, бранят фашисткия режим на лилипутин (или който там кретен сложат начело на ватенките). Викат по Лорер: „мръсен е*реин“ и разни други подобни антисемитски повръщни, но чакат лилипутин да „денацифицира“ Украйна. Положението е #ShitForBrains, то е ясно, но колко още смятате да ги оставите да си правят каквото искат?

Защото вътрешният министър вчера каза, че в София се наблюдава зачестяване на събиранията на групички, които безчинстват и хулиганстват и не, нямаше предвид мигранти.

Колко още смятате да ги толерирате, вие – колегите им; вие – единствените, които имате в ръцете си средствата да ги спрете; вие, които сте в парламента, за да защитавате България? Ето, ДОРИ ВАС започнаха да ви нападат. Днес е имало полиция, а утре? А на някое друго място, не баш до парламента? Някъде в планината, на разходка? Даниел Лорер Даниел Лорер завършва компютърни науки и бизнес управление в университета в Тел Авив. Утвърждава? Какво ще се случи утре? Ще си мълчите ли? Пак ли партньорите ви ще казват, че Израждане не са русофилска партия, още ли ще се правите всичките на ударени? Или най-много да напишете гневна позиция? Да изчетете една декларация и да търпите да ви се подиграват, докато я четете? И с това да си седнете – с чувство за добре свършена работа?

Трябва един от вас ли да даде фира, че да се стегнете и задействате? Ами… на ръба е било. Ще чакате ли още? Чакайте.

_______________

Този коментар изразява личното мнение на автора

и може да не съвпада с позициите на редакцията на Novini.bg.

Последвайте канала на

0









Копирано