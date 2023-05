Очаква се ръст на туристите по родното Черноморие

© Pixabay

Слушай новината Слушай новината

Над 4,6 млн. туристи се очакват това лято по родното Черноморието. Това заяви зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева на голям туристически форум в Бургас, организиран от БТА, предаде БНР.

Генералният директор на БНР Милен Митев заяви при откриването на форума, че обществените медии имат дълг да популяризират не само проблемите, но и постиженията на българския туризъм.

"Повече за същата цена" е предложението на БТА за ново послание на българския туризъм за предстоящия сезон, каза генералният директор на агенцията Кирил Вълчев:

"Голямото послание от България е, че тук не става много по-скъпо. Цените остават същите, доколкото знам на плажовете например, а качеството се подобрява. България тази година има повече плажове със син флаг, така че ако трябва даже да го формулираме разбираемо за чужденците, България тази година предлага: "More value, same price".

Генералният директор на БНР Милен Митев призова:

"Моят призив е: не се колебайте да ни търсите, не само когато се сблъсквате с проблеми, с които с радост бихме помогнали като медия, да бъдат анализирани и да търсят своето решение, но когато има и достижения, които трябва да достигнат до аудиторията".

5% ръст на туристите в сравнение с годината преди пандемията 2019 се очакват този сезон, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева: "Записванията вървят с различни темпове на различните пазари. Очакваме пазар "Германия" да се оживи малко с приближаване на активните летни месеци, но както казах, това са основанията за очакване на един добър летен сезон".

Представяме туристическия потенциал на България на форум в Израел

0









Копирано