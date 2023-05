Мощна магнитна буря ще връхлети България тази нощ

© pixabay

Астрономите предупреждават за очаквана силна геомагнитна буря, която ще ни връхлети в четвъртък вечерта и ранните часове на петък, предава Метео Балканс.



През следващите часове планетата ни ще попадне в обсега на поредна геомагнитна буря. Според данните от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), тя ще е от клас G3. Възможно е да се усили до G4, предупреждават учените.



Магнитните бури са разделени на пет категории - G1 "слаб", G2 "среден", G3 "силен", G4 "много силен" и G5 "изключително силен".



NOAA Kp index breakdown



May 11 May 12 May 13

00-03UT 3.67 4.67 (G1) 3.00

03-06UT 3.00 5.67 (G2) 3.67

06-09UT 3.00 4.67 (G1) 2.67

09-12UT 3.67 4.00 2.33

12-15UT 4.67 (G1) 3.33 1.67

15-18UT 7.00 (G3) 3.67 2.33

18-21UT 5.33 (G1) 3.00 2.67

21-00UT 6.00 (G2) 2.67 2.33



Очакваната магнитна буря се очаква да премине по нашите географски ширини на 11 май към 18 часа до сутринта на 12 май, сочат данните на Meteo Balkans.



Причината за очакваната магнитна буря е отделената плазма от слънчевото петно AR3296. През следващите часове е възможно да има смущения в комуникациите и навигационните системи и дори проблеми с интернет връзката в Европа , Канада и Аляска!

Причина за очакваната серия от геомагнитни бури е многократното изригване на слънчевото петно AR3296.

