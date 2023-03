Моторни песни: Олигофреноинтелигентска

© Facebook/Novini.bg

Тя искаше да влезе с първа смяна,

ала моторът изруга

сърдито

"Не може тъй,

аз тук съм отговорен,

без марка где?

Виж, портиера питай!"

Но тя бе някак страшно упорита

и не попита портиера. –

Влезе.

Отвори някакъв прозорец горе

и скрито на мотора

се изплези.

~ ПРОЛЕТ В ЗАВОДА, Никола Вапцаров („Моторни Песни“)

__________________

А днес в ролята на пролетта – Кукурнела и Маяма. В ролята на мотора… мотор.

„На пролетта“ казах, не на пролетариата. Те са малко по-далеч финансово от пролетариата и подозирам, че основната цел на това да са в политиката е, че ги е страх да си намерят истинска работа.

В надпреварата за пролетарно излъчване (кой каза: „на чук“?... тихо там!) Маяма води, защото се сети да се качи на Чезетка, която и на снимка даже мирише на соц, а не като румената лидерка Кукурнела, която се качи на… да не казваме марката, че е много западна и ще замирише на „Западнò влияние“…

... малко като западнòто влияние на това синът ти да учи в Америката, пу! Или да си гранд мастър техноимексо приватизатор.

Плюс тва Маяма го раздава бунтар – Fuck The Law, бе!, за какво ѝ е каска, тя е над тия неща, сигурно и коланите по колите са за джендърите само. Кукурнела се снимала с каска, излагация, мекушавост, законност, изнеженост, като същински жълтопаветен жендàр, сигурно и ръцете си мие след… нали. Какво стана с No Airbags, We Die Like Men, бе! Пф…! Добре, че ѝ е подмишката, като каскета на Ленин, та барем малко да се отсрами.

Случайно намерих обаче една остра позиция на Корнелия Нинова от септември миналата година, в която громи Партията на европейските социалисти (в чието членство доскоро намираха гордост…) и заявява, че е срещу Истанбулската конвенция, военната помощ за Украйна и строгите мерки срещу Русия. На практика, ми се струва, че заяви, че БСП нито са социалисти, нито са европейски, ама ние това си го знаем отдавна – партия от милионери социалисти трудно ще бъдат, хеле пък с шефка от средите на техноимпекс приватизацията; а, че не са европейски, то по кремълското ехо в гласа можехме да се сетим.

Но, докато четях, друго ми направи впечатление, а именно думите: „Не се подчиняваме и не козируваме на чужди решения. Взимаме ги сами и само по волята на нашите членове и симпатизанти, отчитайки българския интерес и традиции“.

„Не се подчиняваме и не козируваме на чужди решения“ — тоя лаф го намирам за умопомрачително смешен, особено имайки предвид миризмата на руско посолство и вечния танц на народите по чужда музика.

„отчитайки българския интерес“ — ми е любопитно как, защото седенето в калта, в задния двор на Европа, с руска книжка за оцветяване и изцапани гащи, не е баш „българският интерес“, нали? Или бъркаме „българския интерес“ с „моя интерес“… тогава разбирам.

А колкото до… „Взимаме ги сами и само по волята на нашите членове и симпатизанти“, казано през септември, отеква смехотворно днес, малко след като на конгреса със скандал си изключиха членовете, които се опитаха да се противопоставят на Корнелия. Предполагам и симпатизантите не ги чака различна съдба, ако почнат да задават въпроси. Ама пà какво ще им направят на тях? Искам да кажа: какво още по-лошо биха могли да им направят от това да са симпатизанти на БСП?

Но започвам малко да се притеснявам за здравословното състояние на Кукурнела и Маяма (а и на всички други кандидати за депутатстване, на които упорито не им се иска да се хващат на истинска работа).

Кой каза „психичното“? Тихо там! Не за това, за чисто физическото, имам предвид. Ако за единия имидж две седмици преди изборите са готови да се правят на Лоренцо Ламас от „Ренегат“, да се мятат на мотори и да лъхат сексапил (бъ… повърнах си малко в устата), на какво ще са готови два дни преди изборите? Каскада с моторница? Жонглиране с моторни резачки?

Страх ме е да не ги загубим, цветният политически живот ще страда. Всички ще страдаме… от махмурлук и пресипнало гърло. И, докато се терзая, се сещам, наляга ме една мисъл, а именно: „никой не е вечен“, все някога пролетните момичета на социализма ще се оттеглят, ще се пенсионират, ще си отидат при синовете (и парите) на запад и на кого ще оставят българското недоносче (социализЪма)? В чий ръце? Тогава какво ще правим? Тъга ме обзема, като се замисля за бъдещето. Но пак си поглеждам снимките на пролетта, Кукурнела, Маяма и мотора, подсмърчам и се заглеждам в светлото бъдеще.

____________

„Някой би въздъхнал:

"Не очаквам..."

Не! Очаквам!

Чака ме светът“.

~ ОГНЯРОИНТЕЛИГЕНТСКА, Никола Вапцаров („Моторни Песни“)



