Не пускат Христо Грозев на наградите БАФТА, бил риск за сигурността

Изпълнителният директор на разследващия уебсайт "Белингкат" Христо Грозев, мразен от Кремъл, заяви в петък, че е бил възпрепятстван да присъства на церемонията по връчване на наградите БАФТА от британската полиция, която се е притеснявала от възможни "враждебни намерения на чуждестранни държави".

Христо Грозев заяви в Туитър, че "с изненада" открил, че на него и семейството му е било "забранено" от британската полиция да присъстват в неделя на връчването на наградите БАФТА, за каквато е номиниран документалният филм"Навални"за противника на Владимир Путин, който бе отровен, а после хвърлен в затвора. Причината, посочена според журналиста, била, че"представляваме риск за обществената сигурност".

I was surprised to discover that my whole family and I have all been banned by British police from attending this weekend's BAFTA awards where the documentary #Navalny is nominated. The reason stated: we "represent a public security risk". (1/3)