България е отпуснала над 240 млн. евро помощи за Украйна

България е отпуснала над 240 млн. евро за хуманитарна и друга помощ за Украйна. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Туитър.

Близо 150 хил. украински граждани са получили временна закрила в страната ни, посочват още от ведомството.

По-рано тази седмица от МВнР припомниха, че през февруари се навършва година от началото на войната в Украйна.

Oставаме единни в подкрепата си за всички украински граждани – отдаваме почит на Украйна и нейния народ за смелостта и жертвите в защитата на неотменимото им право да решават собственото си бъдеще, написаха от външното ни министерство във Фейсбук.

