Посолството на Турция в София обяви от какво имат нужда турците след силните трусове

© Getty Images/Guliver (архив)

Посолството на Република Турция в София обявиха от какво имат нужда пострадалите в Турция след силните земетресения.

Скъпи приятели, благодарим ви, че сте с нас в този труден период. Бихме искали да споделим следното относно помощта, която бихте желали да направите за Турция:

Унищожителното земетресение в Турция: Ден 2



1. ПАРИЧНА ПОМОЩ

На първо място, бихме предпочели даренията да бъдат парични.

A) За парични дарения: Посолството на Република Турция в София има открити левови и евро сметки в Ziraat Bank в България. Даренията, събрани тук, ще бъдат препратени на Турската дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - AFAD.



БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ИМЕ НА СМЕТКА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY



СМЕТКА В ЛЕВА :

IBAN: BG64TCZB93501010150300



СМЕТКА В ЕВРО :

IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF



B)Главно мюфтийство на България откри следната сметка за помощ:

ТЪРГОВСКА БАНКА "Д"

IBAN: BG15DEMI92401000232957

BIC: DEMIBGSF

Молим, да посочите целта на дарението.

2. НЕПАРИЧНИ ПОМОЩИ

Приложеният списък на необходимите стоки и материали е от водещо значение. Необходимо е материалите и вещите да не са ползвани. Непаричната помощ може да направите по следния начин;



A) Да я изпратите до зоните за събиране на помощи, изброени по-долу, които се координират от Областна администрация – гр. Одрин.

Ако изпратите списъка с материалите, които дарявате, информацията за превозното средство и шофьора до посолството ни на ел. поща/имейл (embassy.sofia@mfa.gov.tr), ние бихме могли да координираме действията си с Одрин.



Пунктове за събиране на непарични помощи към Областна администрация - Одрин:

1. Закрита спортна зала Мимар Синан / Одрин

2. Сградите на каймакамствата в следните градове:

а. Мерич – Правителствен склад

b. Кешан – Спортна зала на гимназия Кешан

c. Узункьопрю – Младежки център - Закрита спортна зала

d. Хауса – Закрита спортна зала

e. Лалапаша – Общинска закрита обредна зала

f. Сюльоглу – Зала на Общинската дирекция за младежта и спорта

g. Ипсала – Общински младежки и спортен център - закрита спортна зала

h. Енез – пл. Джумхурийет, сграда на Таръм Креди (зад банка T.C. Ziraat Bank)



Б) Движението за права и свободи (ДПС) в България стартира голяма кампания за дарителска помощ.

Можете да насочите вашите непарични дарения към складовата зона в ХАСКОВО в координация с местните координатори на ДПС във вашия регион.

Отговорник е областният координатор за Хасково - Мехмет Атаман.



За контакт: (тел.) +359 88 9200001

1









Копирано