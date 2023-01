МВнР: Осъждаме ужасяващите атаки на Русия срещу гражданската инфраструктура в Украйна

Абсолютно осъждаме ужасяващите атаки на Русия срещу гражданската инфраструктура в Украйна, които отнеха живота на много хора в Днепър и на други места. България ще продължи да подкрепя Украйна и нейния народ.

Това се казва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР), публикувана в официалната страница на ведомството в Туитър. Русия трябва да бъде подведена под отговорност за всички извършени престъпления, пише в позицията.

ЕС: Русия продължава да показва нечовешкото си лице

В събота, след руска ракетна атака, беше поразена жилищна сграда в украинския град Днепър. По информация на Ройтерс, които се позовават на местните власти, броят на жертвите е 40, а 30 души все още са в неизвестност. Генадий Корбан от градската управа заяви в Телеграм, че 75 души, включително 14 деца, са били ранени при удара в събота.

Според Украйна сградата е била улучена от руска ракета "Х-22", срещу която украинската противовъздушна отбрана няма възможности за противодействие. От руска страна пък заявяват, че при нейните ракетни удари в събота не са били вземани на прицел жилищни сгради.





Utter condemnation of Russia’s horrific attacks against civilian infrastructure across Ukraine claiming many lives in #Dnipro and elsewhere. Bulgaria will continue supporting Ukraine & its people. #Russia must be held accountable for all crimes committed. #StandWithUkraine