Контузия спря Григор Димитров на "Уимбълдън"

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров Григор Димитров Димитров е български тенисист. Роден е в град Хасково. Започва да тренира тенис продължи с тоталната липса на късмет по отношение на физическото си състояние в турнирите от “Големия шлем” през последните две години, пише sportal.bg.

Тъкмо когато беше материализирал по-голямата си класа и доминация на корта срещу Стив Джонсън, печелейки с 6:4 за 37 минути първия сет от първия кръг на “Уимбълдън”, внезапно топ ракетата ни разтегна аддуктора на левия си крак и нямаше как да продължи участието си. Това се случи при изпълнение на сервис в началото на втория сет, а дори медицинският таймаут не можа да облекчи болките на Гришо.

Той в типичния си инатлив стил се опита да довърши двубоя, но беше видно, че нито може да се затича за топка, която не е директно в тялото му, нито можеше да изпълни сервис с над 140 км/ч, нито да се наведе за елементарен форхенд от основната линия.

Гришо изпадна от топ 30

Димитров по изумителен начин дори успя да осъществи връщане на пробива във втория сет, но при 3:5 реши да прекрати мъките си и да се отнесе отговорно към физическото си състояние. Самият Стив Джонсън в началните минути след таймаута също имаше проблеми да се концентрира, но беше ясно, че ще има отчетливо предимство в бъдещите потенциални разигравания.

Grigor Dimitrov injured himself. It’s not looking good. pic.twitter.com/DjBvnJWRvC