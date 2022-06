Изтребители от САЩ пристигнаха у нас, за да пазят небето ни

Американски изтребители F-35 вече са кацнали в авиобаза "Граф Игнатиево". Съобщението е на Съюзническото въздушно командване на НАТО в Туитър. В него не се посочват броя самолети. В края на май трябваше да приключи мисията на четири нидерландски F-35 у нас. Но в съобщението се набляга, че американските изтребители са се присъединили към мисията на Нидерландия.

Във вторник министърът на отбраната Драгомир Заков посочи, че има "много процедури, които позволяват презгранично използване на Air Policing, така че има много варианти".

Министър Заков за американските изтребители: Има няколко опции, върху които работим

Министърът добави, че "България ще продължи да бъде подпомагана. Няма да бъде оставена".

В съобщението на базираното в база "Рамщайн", Германия, командване се посочва, че разполагането на американски F-35 у нас изпълнява "мисия на дълъг обсег до България в подкрепа на дейностите на НАТО за бдителност на източния фланг

US and Dutch fifth-generation fighter jets link up to conduct air operations in the Black Sea region.



The advanced capabilities of the F-35 strengthen #NATO's collective defensive and ensure the security of Allies in the region



