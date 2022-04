Помага ли умишлено българският „Фейсбук“ за разпространението на руски тролове?

Преди колаборационистите и предателите са били горе-долу ясни. След войната са си получавали заслуженото.

Днес обаче – с анонимността на интернет и новите начини на водене на НОВИТЕ ВИДОВЕ битки – ще изпълзят след края на ужасите и ще започнат да лъжат, че винаги са били на страната на доброто и нормалното. Въпреки хилядите си тролски коментари, въпреки хилядите си „мокри поръчки“, въпреки безчовечното си поведение днес.

И вероятно ще им се размине.

А „новите видове битки“, например, са онези за умовете на хората – много по-умели от някогашната тромава пропаганда.

От известно време мнозина започнаха да се оплакват, че са жертва на странно избирателен „филтър“ във Фейсбук. Да не се лъжем – в момента Фейсбук е медия НОМЕР 1 в България, всичко се случва през него. Той е основното бойно поле за умовете на хората. Тези същите хора, които в България в мнозинството си (поне така е нагласено да изглежда) подкрепят путин, кремъл и садистичната им война, като едновременно с това се противопоставят на опитите България да заеме полагащото ѝ се място до западните си партньори.

Мнозина споделят наблюденията си, че която и да е уж тайната фирма, която е наета да модерира съдържанието в българския Фейсбук, прави „пропуски“, които разрешават на путинската пропаганда да минава между капките, разрешава заплахите и псувните към страници и хора, но също така наказва журналисти, които споделят информация за войната.

Така например, има публичен сигнал, че ето тази новина е била атакувана от „общността“…

Атакувана от „общността“ ще рече, че голям брой профили са подали сигнал срещу нея и са задействали махането ѝ. Знае се, че масово профилите на троловете се използват и за атаки по сигнал, точно за да се блокират страници и да се сваля съдържанието им, да се тормози собственикът, както и да му се втълпява да се самоцензурира в бъдеще. Атаката става с множество „докладвания“, които водят до сваляне на съдържанието и блокирането на потребителя.

Още един пример е постоянното атакуване на профила на проф. Николай Слатински (експерт по национална сигурност, бивш председател на Комисията по национална сигурност), който пише материали за войната, но се налага да бъдат публикувани от колегите от „Терминално“, за да видят бял свят. Профилът му е постоянно атакуван от „доклади“, които са задействали блокирането му.

Писателката Силвия Атипова е започнала да събира данни за действията на фирмата, която мониторира Фейсбук. Миналата седмица беше публикувала пост в Twitter, в който я назова – „Телус“.

Същото име се появи и в коментарите на други.

The company is called @Telus International & is regularly blocking prominent Bulgarian journalists and activists, known for their support of democracy, human rights and Europe.

At the same time, alt-right promoters are left undisturbed to spill brutal propaganda and violence.