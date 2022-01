Космическата Валя Балканска чества 80-годишен юбилей

На 8 януари неповторимата родопска народна певица Валя Балканска чества своя 80-годишен юбилей.

Тя е родена през 1942 година в село Арда и е народна певица от Родопската фолклорна област, популярна най-вече със своето изпълнение на песента "Излел е Делю хайдутин".

Песента е записана от американския изследовател на българския фолклор Мартин Кьонинг и е издаден на плоча в САЩ. Няколко години по-късно екземпляр от плочата попада сред записите за прослушване при подготовката на Златната плоча − послание от Земята, което лети на борда на два космически апарата от програмата „Вояджър“ на НАСА.

"Ние трябва да сме наведени малко, защото изправиш ли главата короната стои, но наведеш ли се короната пада. Да сме по-смирени", призова певицата по БНР.

Валя Балканска има три деца, пет внука, 7 правнука и очаква осми правнук.

In 1977, Valya Balkanska’s voice flew into space aboard @NASA’s Voyager spacecraft as part of the Golden Record—an intergalactic sound collage cast into the cosmos as a guide to planet Earth. She shares the story in the interview below.#WorldSpaceWeek https://t.co/hIb7nvKZKp