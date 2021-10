24-а авиобаза в Крумово отбеляза 60 години със зрелищни демонстрации

© Министерство на отбраната

Личният състав на 24-а авиобаза в Крумово отбеляза днес, 27 октомври, 60-ата годишнина от създаването на първата вертолетна авиационна част в България – 44-и вертолетен авиационен полк. В честването участва командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров. Той благодари на ветераните и личния състав от вертолетната авиация за тяхната воля, отговорност и професионализъм.

„Вертолетната авиация и днес продължава да изпълнява поставените задачи с висок професионализъм, а хората от авиобазата работят неуморно и дават най-доброто от себе си“, посочи в приветствието си командирът на авиобазата бригаден генерал Димитър Иванов. Той подчерта, че спецификата на различните летателни апарати e поставяла редица предизвикателства пред пилотите и авиационните специалисти при изграждането и поддържането на способности през годините, но личният състав винаги се е справял отлично, благодарение на своята организираност, дисциплина и трудолюбие. Бригаден генерал Иванов припомни, че през изминалата година военнослужещи и цивилни служители от авиобазата активно участваха в национални и международни учения и тренировки, както и в операции в помощ на населението при бедствия и аварии. В изключително динамична обстановка и при огромна натовареност екипажи и авиационна техника многократно се включваха в гасенето на пожари на труднодостъпни места. „Само за изпълнението на задачите за пожарогасене през последните месеци вертолетите от авиобазата бяха над 125 часа във въздуха и хвърлиха над 1450 тона вода над огнените стихии“, заяви командирът на 24-а авиобаза.

По повод 60-ата годишнина бяха демонстрирани някои от основните способности, поддържани и изпълнявани от летателния състав на авиобазата с вертолети AS 532 AL Cougar, Bell-206 и Ми-24. Участие в динамичния показ взеха военнослужещи и бойна техника от Силите за специални операции. Началото беше дадено от вертолет AS 532 AL Cougar, носещ националния флаг на Република България. След това беше изпълнена мисия по локализиране, блокиране и обезвреждане на терористична група в автомобил и евакуация на ранен военнослужещ, чрез извличане с носилка и осигуряване на периметъра от въздуха от Ми-24. След това екипаж на AS 532 AL Cougar демонстрира гасене на пожари с подвесна система “Bambi bucket”.

Последва въздушен поздрав от колегите от Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“ към ВМС с вертолет AS 365 N3 „Dauphin“, от Специализирания отряд за въздушно наблюдение към ГД „Гранична полиция” на МВР с вертолет AgustaWestland AW139 и от 16-а Транспортна авиационна група – Враждебна със самолет С-27J „Спартан“. За първи път в небето над 24-а авиобаза гостите имаха възможност да наблюдават пилотаж на модернизирания Сухой-25 от Базата за предно разполагане в Безмер.

Тържествената част от събитието завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите пилоти и авиационни специалисти от авиобазата.

