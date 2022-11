156 са училищата и детските градини участващи в конкурса "Нестле за по-здрави деца" с 20% повече от миналата година

©

Съставът на журито, който ще има отговорната и изобщо не лека задача даопредели финалистите в конкурса „Нестле за по-здрави деца“ учебна 2021-2022 г., вече е ясен.

Заедно със състезателките от женския волейболен шампион на България „Марица Пловдив“ - капитана Ивелина Монова, посрещачката в отбора Добрина Христоскова и новото попълнение националката Мария Кривошийска, които ще журират отборно, кандидатите ще получат оценки засвоите проекти от Ваня Кастрева, началник на РУО София, Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“Министерството на образованието и науката, Нели Стайкова, ст.експерт „Общинска администрация“ и Секретар на Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване, Настенка Ненова, мл.експерт в Дирекция „Образование и демографски въпроси“ Община Бургас и Мария Тодорова, юрист в Нестле България. Професионалното жури в различните области – спорт, образование, здраве - всички теми, които обхваща програмата „Нестле за по-здрави деца“, ще определят 10-те финалиста от 64 училища и 92 детски градини, които са изпратили проектите си за участие.

“Програмата набира скорост, с 20% повече са записалите се образователни институции, само за тази година имаме над 16 хил. деца участващи в проекти за здравословно и балансирано хранене, важността на водата, движението и устойчивия начин на живот. Увеличаващия се брой участници ни дава ясен знак, че трябва да продължим и да надграждаме.“, каза Нели Ангелова, мениджър комуникации Нестле Югоизточен пазар.

На 2 декември очаквайте на живо във Фейсбук страницата на Нестле България и в YouТube канала представянето на 5-те училища и 5-те детски градини, които ще се състезават на финалната права за големите награди в конкурса, а на 9 декември щебъдат обявени победителите като един от финалистите ще стане домакин на церемонията.

Повече за инициативата:

Програмата „Нестле за по-здрави деца“ обединява усилията на компанията и тези на родители, учители и образователни институции, за да осигурят по-добро и здравословно бъдеще за българските деца. Образователната програма има за цел да насърчи балансираното хранене, активния и устойчив начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години чрез интересни, интерактивни и занимателни уроци, специално подготвени спрямо възрастта на децата. Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, редица национални експерти по хранене и спорт и неправителствени организации. През 2013 г. като добра практика в сферата на образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, „Нестле за по-здрави деца“ в България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от Европейската комисия. През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца, а също така е разширена с конкурс сред училищата, а година по-късно и сред детските градини, който оценява най-активните сред тях. През учебната 2021-2022 г. програмата е надградена като е включен нов модул „Устойчивост“, насочен към изграждане на разбирането у децата колко е важно и защо трябва да се грижат за околната среда. До този момент, образователното съдържание на „Нестле за по-здрави деца“ е достигнало до над 56 000 деца в детски градини и училища в цялата страна.

