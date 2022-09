С над 20 на сто нараства броят на кандидатите за следване в чужбина през 2022 г.

© pixabay

Тази година интересът към придобиване на висше образование зад граница е нараснал с 21% спрямо 2021 г. по данни на проект Световно образование, съобщават организаторите от „Интеграл“. С 13% повече са записаните студенти, които стартират своето обучение в чуждестранни университети от тази есен, като близо 20% от тях ще се обучават в университет от топ 100 на международната класация QS World University Rankings за своята специалност.

Есенното издание на форума Световно образование ще се проведе в хотел „Балкан“ в София на 1-ви октомври 2022 г., от 10 до 17 часа,

а в следващите дни изложението ще гостува традиционно в Пловдив (2-ри октомври, DoubleTree by Hilton Plovdiv), Бургас (3-ти октомври, Гранд Хотел Спа Приморец) и Варна (4-ти oктомври, хотел „Галерия Графит“). В него ще участват със свои щандове 36 учебни заведения от 13 дестинации от цял свят.

„Интересът към обучение в чужбина категорично се завръща след пандемията, тъй като няма ограничения за пътуване и пречки пред присъственото обучение“, коментира Николай Христанов, мениджър “Висше образование“ в „Интеграл“.

Нидерландия продължава да бъде №1 в интереса на българските кандидат-студенти (63%).

Запазва се тенденцията за ръст на кандидатурите там, като за изминалата учебна година броят на българските студенти, които се обучават в страната, е нараснал с 12.6%. По време на форума посетителите ще имат възможност да се срещнат с представители на университетите, с които да обсъдят и по-трудния процес по осигуряване на настаняване, както и да получат ценни насоки и съдействие от експертите, организатори на събитието. Гостуващите представители споделят, че и на държавно ниво вече са планирани мерки за инвестиции в инфраструктура, която да реши проблема с недостигащите квартири за студенти, но ефектът от тях ще се почувства след 1-2 г. Дотогава най-добрата стратегия е ранното кандидатстване (1-ви октомври 2022 г. е възможно най-ранната дата) или търсене на алтернативни дестинации. Нидерландия остава предпочитана заради голямото разнообразие и многобройни възможности за обучение конкретно по компютърни науки и бизнес/икономика.

8 от най-предпочитаните холандски университети идват на изложението в София – Tilburg University, Eindhoven University of Technology, Fontys University of Applied Sciences, NHL Stenden University of Applied Sciences, The Hague University of Applied Sciences, Rotterdam Business School, HAN University of Applied Sciences, Hotelschool The Hague.

След Брекзит второто и трето място в интереса на бъдещите студенти трайно се заемат от Германия (49%) и Австрия (45%), а Великобритания остава на четвърто място (42%). Това е и причината по време на изложението да се организира специален щанд за консултации относно обучението в двете немскоезични държави. Т.г. в България ще присъстват и представители на Австрийската образователна агенция OeAD. В София пристигат и представители на цели 6 австрийски университета, които предлагат програми на английски или немски език, както и Advantage Austria Sofia - търговският отдел на Австрийското посолство.

Продължава тенденцията на чувствително (двойно) нарастване на желанието за следване в Белгия и Италия.

Белгия е възможна алтернатива на Нидерландия, поне що се отнася до предлагането на програми на английски език по бизнес/икономика и социални науки. Кандидатите за обучение в страната могат да се срещнат с представители на Karel de Grote University of Applied Sciences. Италия също се отличава с програми на английски по медицина, бизнес/икономика, психология, дизайн. И в двете държави предлагането на специалности, свързани с компютърни научи е по-ограничено в сравнение с Нидерландия. Освен актуалната напоследък специалност Дизайн на компютърни игри (Gaming Design), все повече кандидати студенти търсят компютърни специалности в областта на изкуствения интелект (Artificial Intelligence).

Интересът на кандидат-студентите към конкретни специалности остава непроменен. Първите три места се заемат от направленията Бизнес, икономика, финанси; Компютърни технологии; Медии и комуникации. Търсена остава и специалността Психология.

Над 1/3 от проявилите интерес към обучение в чужбина (35%), обмислят придобиване на чуждестранна диплома в България. Такава възможност дават Американският университет в България (АУБ) или съвместната програма на Нов Български Университет с University of York (UK). Тези, които искат американска диплома и обучение близо до дома, по време на изложението могат да се срещнат и с John Cabot University, Webster Vienna Private University, The American College of Greece.

Част от университетите предлагат стипендии за студенти:

Webster Vienna Private University предлага стипендии, вариращи от 10 до 50% отстъпка от таксата за обучение за бакалаври и от 10-25% - за магистри; EU Business School, едно от най-добрите бизнес училища в света с кампуси в Барселона, Женева и Мюнхен, предлага частични стипендии в размер до 30% отстъпка от таксата за обучение за изключително изявени студенти; при ранно заплащане на таксата за обучение, MODUL University Vienna предлага отстъпка от таксата в размер от 1000 евро за магистърски програми и от 3000 евро за бакалавърски програми. За поредна година в сферата на хотелиерство, туризъм и събитиен мениджмънт престижната швейцарска група Swiss Education Group предлага стипендии за до 30% от таксата за обучение в своите програми.

За първи път в България ще бъдат представени и специализирани присъствени и онлайн практики за ученици на възраст от 12 до 18 г. на британската образователна организация InvestIN. Програмите са с продължителност от 5, 10 или 15 дни и осигуряват уникален 360° поглед „от кухнята“ на над 20 кариерни направления. Учениците се запознават лично със спецификата на избраната от тях професия, като по този начин могат да направят по-уверено информиран избор за своето академично и кариерно бъдеще. 15% отстъпка за ранно записване за летните стажове ще бъде предложена само за посетителите на изложението.

Входът по време на изложението е свободен, като има възможност за предварителна регистрация, която да направи участието на посетителите максимално ефективно.

