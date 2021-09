Математическите гимназии излъчват най-много кандидати за Оксфорд и Кеймбридж

© личен архив, булфото

Математическите гимназии в България излъчват най-много кандидати за престижните Оксфорд и Кеймбридж, съобщават консултантите от „Интеграл“, организатори на най-голямото изложение за висше образование у нас - „Световно образование“. Неговият онлайн формат ще се проведе тази неделя, 19 септември, от 11 до 17.00 ч. Тази година кандидати за т.нар. Оксбридж (комбинация от Оксфорд и Кеймбридж), са излъчили СМГ - София, Първа и Втора Английска гимназия - София, МГ „Гео Милев“ – Плевен, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, Благоевград.

След Брекзит Великобритания се превърна в елитарна дестинация за висше образование заради липсата на студентски кредити и високите такси. Интерес обаче продължава да има заради високото качество на висшето образование там, съобщават от „Интеграл“. Великобритания остава фаворит по архитектура, медицина, икономика, природни науки и сценични изкуства.

Все пак водеща дестинация за българските кандидат-студенти т.г. е Холандия,

като сред най-търсените специалности са международен бизнес, икономика, компютърни науки и инженерство, политика и международни отношения, психология, арт и дизайн. Нов е интересът към обучение по физиотерапия, музика и вокално пеене, обработка и технология на храните. Холандия привлича студентите с приятелска среда, практично насочено обучение и ниски такси, които за първокурсниците дори са намалени наполовина.

За първи път на тазгодишното издание на форума „Световно образование“ ще вземат участие University of the Arts London, който е един от най-големите университети за приложни изкуства и дизайн в Европа и на второ място в областта в престижната класация QS World University Rankings 2021. John Cabot University в Рим ще предложи качествено американско образование в в сферата на бизнес, комуникации, политика, психология, както и възможност за стипендии на база на успех и на база доходи до 6000$. Традиционно на изложението присъстват още английският University of Leeds, както и холандските университети в Тилбург, Фонтис и Утрехт.

След онлайн форматът на „Световно образование“ на 19 септември 2021 г. следват присъствени форуми в София (9-10 октомври), Пловдив (11 октомври), Бургас (12 октомври), Варна (13 октомври).

За разлика от българските, западните университети вече са готови с ковид мерките

и масово започват присъствено обучение при условия на значително по-висок процент ваксинация на населението. В повечето от тях препоръчителното тестване на студентите е два пъти седмично. В Холандия бързите тестове са безплатни за студенти.

Уморени от изолацията, през 2021 г. двойно повече желаещи са се включили в езикови ваканции, съобщават от „Интеграл“. Престоят също се увеличил от традиционните 2 на три седмици.

