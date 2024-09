Военен самолет катастрофира в авиобаза "Граф Игнатиево", има загинали?

Министърът на отбраната Атанас Запрянов Атанас Запрянов е назначен за министър на отбраната в служебния кабинет с премиер Димитър отменя авиошоуто в Трета авиационна база заради катастрофа със самолет L – 39 ZA, съобщиха от МО.

Инцидентът е станал при подготовката на утрешните демонстрации. В момента се провежда разследване.

Взети са мерки за локализиране на пожарите и установяване на причините за инцидента.

По информация на bTV има загинали пилоти.

„Взети са всички мерки за локализиране на пожарите и установяване на причините за трагичния инцидент“, каза медийният съветник на министъра на отбраната Евелина Бранимирова по повод инцидента с военен самолет.

Тя не можа да посочи нито час, нито място на инцидента. „Не е ясно все още има ли жертви и пострадали и колко. На този етап не можем да предоставим информация“, допълни Бранимирова.

Военният министър Запрянов пътува към мястото. Хеликоптер „Кугър“ е излетял и обследва мястото. Военна полиция работи по случая.

Самолетът Aero L-39 Albatros е високопроизводителен реактивен тренировъчен самолет, проектиран и произведен от Aero Vodochody в Чешката република. Между 1986 и 1990 г. България придобива от Чехословакия общо 36 броя Албатрос. С течение на времето броят на флота намалява и през 2007 г. тези самолети спират да летят.

По първоначална информация самолетът е изпълнявал маневра на прекалено ниска височина, а при инцидента не се е задействал катапултът и парашутите не са се отворили.

