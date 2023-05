Вижте кадри от мястото на убийството на Къро

бТВ разпространи кадри от мястото на убийството на Красимир Каменов-Къро в Кейптаун.

На тях се виждат полицейски автомобили и опъната лента за местопрестъпление.

Снимка: БТВ

Къро, съпругата му, икономката и охраната му са били открити мъртви с огнестрелни рани в дома на бизнесмена.

Снимка: БТВ

Засега информация от българска страна няма.

Атентат срещу Къро. Той и жена му са убити

Местната полиция съобщи, че мотивът за стрелбата не е ясен.

Полицията в РЮА: Разследваме четворно убийство. Жертвите са вероятно български граждани

Телата са открити рано тази сутрин.

Снимка: БТВ

[WATCH]



Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro